Δικαστική δικαίωση για την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή στην υπόθεση εκβιασμού της από δημοσιογράφο

Την καταδίκη του δημοσιογράφου για απόπειρα εκβίασης της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή, αποφάσισε το δικαστήριο την Τρίτη (15/7), επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο ποινή δύο ετών και 5.000 ευρώ, η οποία μπορεί να εξαγορασθεί για 10 ευρώ ανά ημέρα, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Να σημειωθεί ότι ο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου.

Η εισαγγελέας έδρας στην αγόρευσή της τόνισε ότι τα αρνητικά δημοσιεύματα που στοχοποιούσαν τη βουλευτή από το φθινόπωρο του 2024, σε συνδυασμό με γραπτά μηνύματα και πιέσεις για οικονομική στήριξη, στοιχειοθετούν την απόπειρα εκβίασης.

Ανέφερε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος ζητούσε το ποσό των 15.000 ευρώ για διαφημιστική προβολή, με σκοπό τη διακοπή των δυσφημιστικών αναρτήσεων. Οι ισχυρισμοί του ότι επρόκειτο για σχολιαστικά δημοσιογραφικά κείμενα δεν έγιναν αποδεκτοί. Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει επιείκεια στην ποινή, επικαλούμενοι τον πρότερο έντιμο βίο του κατηγορούμενου.

Ικανοποιημένοι με την έκβαση της δίκης δήλωσαν η κ. Μακρή και ο δικηγόρος της. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ασκήσει έφεση.