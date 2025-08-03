ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνω των 2,5 εκατ. οι συνταξιούχοι – Στα €1.182 η μέση σύνταξη και ετήσια άνοδος 3%
Οικονομία
13:03 - 03 Αυγ 2025

Άνω των 2,5 εκατ. οι συνταξιούχοι – Στα €1.182 η μέση σύνταξη και ετήσια άνοδος 3%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα 1.182 ευρώ ανέρχεται η μέση σύνταξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Ιούνιο, ενώ οι συνταξιούχοι πλέον είναι 2,51 εκατομμύρια.

Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω έκθεσης, υπάρχει αύξηση στον αριθμό των συνταξιούχων περίπου κατά 20.000. Σημειώνεται ότι πέρσι η χώρα αριθμούσε 2,49 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Συνολικά 2.7 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα πλέον διατίθενται για το εισόδημα των συνταξιούχων. Περίπου 100 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η μέση σύνταξη είναι αυξημένη κατά περίπου 3% σε σχέση με πέρσι, στα 1.182 ευρώ από 1.148 ευρώ.

Η κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 951 ευρώ από 924 ευρώ πέρσι, ενώ στην επικουρική έχει μείνει αμετάβλητη στα 221 ευρώ και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αυτόματη αναπροσαρμογή, όπως συμβαίνει με τις κύριες συντάξεις τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για αυτούς που δεν έχουν ζήτημα με την προσωπική διαφορά.

Από την έκθεση προκύπτουν και σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς οι άνδρες εισπράττουν υψηλότερες συντάξεις από τις γυναίκες, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου φαίνεται να έχουν προβάδισμα σε σχέση με τους εκείνους του ιδιωτικού τομέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2025 - 19:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρυσό Μουντιάλ: Ρεκόρ διανομής $871 εκατ. από τη FIFA – Φωτιά οι τιμές εισιτηρίων
Magazino

Χρυσό Μουντιάλ: Ρεκόρ διανομής $871 εκατ. από τη FIFA – Φωτιά οι τιμές εισιτηρίων

Ποιοι έχουν λαμβάνειν από τα νέα μέτρα και ποιοι μπαίνουν σε ρύθμιση 72 δόσεων (παραδείγματα)
Οικονομία

Ποιοι έχουν λαμβάνειν από τα νέα μέτρα και ποιοι μπαίνουν σε ρύθμιση 72 δόσεων (παραδείγματα)

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)
Οικονομία

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)

Δημοσκόπηση Alco: Ισχυρή δυσαρέσκεια για την ακρίβεια - Περιορίζουν δαπάνες και μετακινήσεις οι πολίτες
Πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: Ισχυρή δυσαρέσκεια για την ακρίβεια - Περιορίζουν δαπάνες και μετακινήσεις οι πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ