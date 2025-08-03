Άνω των 2,5 εκατ. οι συνταξιούχοι – Στα €1.182 η μέση σύνταξη και ετήσια άνοδος 3%

Στα 1.182 ευρώ ανέρχεται η μέση σύνταξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Ιούνιο, ενώ οι συνταξιούχοι πλέον είναι 2,51 εκατομμύρια.

Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω έκθεσης, υπάρχει αύξηση στον αριθμό των συνταξιούχων περίπου κατά 20.000. Σημειώνεται ότι πέρσι η χώρα αριθμούσε 2,49 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Συνολικά 2.7 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα πλέον διατίθενται για το εισόδημα των συνταξιούχων. Περίπου 100 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η μέση σύνταξη είναι αυξημένη κατά περίπου 3% σε σχέση με πέρσι, στα 1.182 ευρώ από 1.148 ευρώ.

Η κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 951 ευρώ από 924 ευρώ πέρσι, ενώ στην επικουρική έχει μείνει αμετάβλητη στα 221 ευρώ και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αυτόματη αναπροσαρμογή, όπως συμβαίνει με τις κύριες συντάξεις τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για αυτούς που δεν έχουν ζήτημα με την προσωπική διαφορά.

Από την έκθεση προκύπτουν και σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς οι άνδρες εισπράττουν υψηλότερες συντάξεις από τις γυναίκες, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου φαίνεται να έχουν προβάδισμα σε σχέση με τους εκείνους του ιδιωτικού τομέα.