Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πυρόπληκτες περιοχές
20:40 - 13 Αυγ 2025

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πυρόπληκτες περιοχές

Συνήλθε εκτάκτως, σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 και ώρα 15:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για θέματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρωγής, κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η έγκριση μέτρων στήριξης για τις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις προηγούμενες αποφάσεις της, όπως και τις εισηγήσεις για τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών (2023, 2024), αποφάσισε τα εξής:

Α. Μέτρα Στήριξης Πληγέντων

1.ΣτεγαστικήΣυνδρομή

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων (επισκευή ή ανακατασκευή). Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, έως 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους.

2.Ενίσχυση για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Ενίσχυση Νοικοκυριών 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ. Έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για δευτερεύουσα κατοικία, καταβάλλεται το 50% του ποσού. 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% λόγω τραυματισμού από τις πυρκαγιές.

3. Κρατική Αρωγή σε Επιχειρήσεις και Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Επιχορήγηση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, χωρίς την εφαρμογή κλιμακωτών ποσοστών , με ανώτατο όριο τα 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή ανά υποκατάστημα (έως δύο). Η επιχορήγηση θα συμψηφίζεται με την πρώτη αρωγή. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των διατάξεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνει κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 και τον Κανονισμό ΚΟΕ.

4. Τριετής Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Για πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας περιουσίας (ν. 5219/2025).

5. Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ

Προβλέπεται δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Η Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την άμεση και ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές.

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τρία (3) έτη προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα, και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, στην απαλλαγή αυτή εντάσσεται και ο δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια η οποία έχει πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .

Η παρούσα ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 5219/2025, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες. Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη. Η απαλλαγή ισχύει για κτήρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Όσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική ελάφρυνση και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 09:51
