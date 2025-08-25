Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά

Ειδικότερα:
- Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά (Α’ τάξεως, κωδ. GR004001) αναλαμβάνει όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, με εξαίρεση τον τελωνισμό μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων. Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.
- Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται:
- Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 21:00
- Σάββατο: 07:30 – 13:00
- Οι αίθουσες επιβατών θα λειτουργούν 06:00 – 22:00, με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις.
- Εμπορευματικές κινήσεις τις Κυριακές και αργίες, καθώς και υπηρεσίες εκτός ωραρίου, θα πραγματοποιούνται κατόπιν αίτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.
- Οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης (για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα και αποσκευές επιβατών) θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η ενοποίηση των τελωνείων αποτελεί ακόμη ένα στρατηγικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.