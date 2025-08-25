Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε οδηγίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά (από 8/9) για την προετοιμασία της εμπορευματικής κοινότητας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των τελωνειακών διαδικασιών, παρέχονται με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2065/2025).

Ειδικότερα: Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά (Α’ τάξεως, κωδ. GR004001) αναλαμβάνει όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, με εξαίρεση τον τελωνισμό μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων. Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.

(Α’ τάξεως, κωδ. GR004001) αναλαμβάνει όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, με εξαίρεση τον τελωνισμό μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων. Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου. Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 21:00 Σάββατο: 07:30 – 13:00 Οι αίθουσες επιβατών θα λειτουργούν 06:00 – 22:00, με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις. Εμπορευματικές κινήσεις τις Κυριακές και αργίες, καθώς και υπηρεσίες εκτός ωραρίου, θα πραγματοποιούνται κατόπιν αίτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.

Οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης (για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα και αποσκευές επιβατών) θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς αλλαγές. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η ενοποίηση των τελωνείων αποτελεί ακόμη ένα στρατηγικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.