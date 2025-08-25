ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά
Οικονομία
10:28 - 25 Αυγ 2025

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε οδηγίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά (από 8/9) για την προετοιμασία της εμπορευματικής κοινότητας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των τελωνειακών διαδικασιών, παρέχονται με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2065/2025). 

Ειδικότερα:

  • Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά (Α’ τάξεως, κωδ. GR004001) αναλαμβάνει όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, με εξαίρεση τον τελωνισμό μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων. Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.
  • Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται:
  1. Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 – 21:00
  2. Σάββατο: 07:30 – 13:00
  3. Οι αίθουσες επιβατών θα λειτουργούν 06:00 – 22:00, με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις.
  • Εμπορευματικές κινήσεις τις Κυριακές και αργίες, καθώς και υπηρεσίες εκτός ωραρίου, θα πραγματοποιούνται κατόπιν αίτησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό.
  • Οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης (για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα και αποσκευές επιβατών) θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η ενοποίηση των τελωνείων αποτελεί ακόμη ένα στρατηγικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025
Magazino

Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025

Eurobank Holdings: Αγορά 1,92 εκατ. ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς
Ανακοινώσεις

Eurobank Holdings: Αγορά 1,92 εκατ. ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς

Σιγκαπούρη: Υποχώρησε κατά 0,6% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο
Ειδήσεις

Σιγκαπούρη: Υποχώρησε κατά 0,6% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο
Φορολογία

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

ΑΑΔΕ: Καινοτόμες δυνατότητες στο αναβαθμισμένο myDATAapp
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Καινοτόμες δυνατότητες στο αναβαθμισμένο myDATAapp

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 07:59

Το Ιράν λέει ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τη συμφωνία που... διαφημίζει ο Τραμπ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 07:55

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια

Πολιτική
12/06/2026 - 07:48

Δέσμευση Ανδρουλάκη για δωρεάν πρόσβαση στους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 00:12

Η μεγαλύτερη Δημόσια Προσφορά όλων των εποχών ($75 δισ.) από τη SpaceX του Μασκ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 23:24

Wall Street: «Ράλι» μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι πλησιάζει συμφωνία με Ιράν - Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Ειδήσεις
11/06/2026 - 23:00

Ένοπλες δυνάμεις: «Πράσινο φως» για την προμήθεια τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390

Magazino
11/06/2026 - 22:40

Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 22:10

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ