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Σιγκαπούρη: Υποχώρησε κατά 0,6% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο
Ειδήσεις
10:16 - 25 Αυγ 2025

Σιγκαπούρη: Υποχώρησε κατά 0,6% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στη Σιγκαπούρη υποχώρησε στο 0,6% τον Ιούλιο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις, την ώρα που η πόλη-κράτος προετοιμάζεται για βραδύτερη ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από το 0,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters, και ήταν, επίσης, χαμηλότερο από το 0,8% που καταγράφηκε τον Ιούνιο.

Ο βασικός πληθωρισμός — ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των ιδιωτικών μεταφορών και της διαμονής — υποχώρησε στο 0,5%, χαμηλότερο από το 0,6% που προέβλεπε η δημοσκόπηση του Reuters.

Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) ανέφερε ότι η πτώση των τιμών λιανικής και άλλων αγαθών, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οδήγησε σε χαμηλότερο πληθωρισμό. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη μείωση στο καλάθι του ΔΤΚ, ενώ οι τιμές των ιδιωτικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω των υψηλότερων τιμών των αυτοκινήτων.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει «μέτριος» στο εγγύς μέλλον, επικαλούμενη τη χαλάρωση των τιμών του αργού πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων θα πρέπει επίσης να παραμείνουν περιορισμένες.

Στο εσωτερικό, η βραδύτερη αύξηση των ονομαστικών μισθών και η αύξηση της παραγωγικότητας «θα συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα παραγωγής», ανέφερε η MAS.

Η MAS, στην ετήσια έκθεσή της τον περασμένο μήνα, προέβλεψε ότι ο βασικός πληθωρισμός θα κυμανθεί μεταξύ 0,5% και 1,5% για το 2025, από 2,8% το 2024. «Βραχυπρόθεσμα, ο πληθωρισμός των εισαγόμενων αγαθών που αντιμετωπίζει η Σιγκαπούρη θα πρέπει να είναι μέτριος, με φόντο την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης».

Προς χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής η MAS

Στις 30 Ιουλίου, η MAS προέβλεψε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Σιγκαπούρης θα επιβραδυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, παρά το ισχυρό ΑΕΠ των πρώτων έξι μηνών.

Η Σιγκαπούρη, που εξαρτάται από το εμπόριο, αντιμετωπίζει, επίσης, ένα βασικό «αμοιβαίο» δασμό 10% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ, παρά το εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ και την ύπαρξη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου από το 2004. Ακόμα, σημειώνεται ότι η Σιγκαπούρη δεν έλαβε επιστολή από την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά ούτε και έχει καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Josh Gilbert, αναλυτής αγοράς στην επενδυτική εταιρεία eToro, δήλωσε ότι αυτά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν την άποψη ότι η MAS θα χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική στην συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, προσθέτοντας ότι «είναι όλο και πιο δύσκολο για τη MAS να δικαιολογήσει την αδράνεια της».

Ο Gilbert πρόσθεσε ότι μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «δίχτυ ασφαλείας» σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον το εμπόδιο που ήταν στο παρελθόν.

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