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Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαίες απώλειες καθώς αναμένεται αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+
Εμπορεύματα
13:32 - 05 Σεπ 2025

Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαίες απώλειες καθώς αναμένεται αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+

Reporter.gr Newsroom
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Το πετρέλαιο συνεχίζει και σήμερα (5/9) την πτωτική του πορεία για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, κατευθυνόμενο προς εβδομαδιαία απώλεια για πρώτη φορά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για μεγαλύτερη προσφορά και η απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αμερικανικού αργού προσθέτει ανησυχίες για τη ζήτηση.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής σε συνάντηση την Κυριακή. Τα αποθέματα αμερικανικού αργού αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αντί για μείωση όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,19%, στα 66,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate εμφανίζει πτώση 0,32%, στα 63,28 δολάρια.

«Υπάρχουν αυξανόμενες αναφορές και ενδείξεις για ένα μέλλον όπου η προσφορά πρώτων υλών δεν θα αποτελεί πρόβλημα», δήλωσε ο John Evans, από τον μεσίτη πετρελαίου PVM.

Για την εβδομάδα, το Brent καταγράφει πτώση 2,2% και το WTI 1,3%.

Οι προσδοκίες αυξάνονται ότι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) και σύμμαχοί του, όπως η Ρωσία, γνωστοί συλλογικά ως ΟΠΕΚ+, θα διοχετεύσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά για να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς στην Κυριακάτικη συνάντηση.

Μια τέτοια αύξηση θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, που παράγει περίπου το μισό του παγκόσμιου πετρελαίου, θα άρχιζε να αναιρεί ένα δεύτερο επίπεδο περικοπών παραγωγής περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ανά ημέρα, ή 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης, περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η ισχυρή ζήτηση στον τομέα της διύλισης έχει στηρίξει τις τιμές, σημείωσαν αναλυτές της BMI, αλλά τα περιθώρια διύλισης πιθανότατα θα πιεστούν τους επόμενους μήνες καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη της ζήτησης επιβραδύνεται και οι διυλιστές αυξάνουν τις εργασίες συντήρησης.

Οι κίνδυνοι προσφοράς συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οποιαδήποτε περικοπή στις εξαγωγές αργού της Ρωσίας ή άλλη διαταραχή της προσφοράς θα μπορούσε να ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου υψηλότερα.

Μικρή άνοδος για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται το ράλι του χρυσού

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής, το φυσικό αέριο καταγράφει μικρή άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς αυξημένα κατά 0,626% στα 32,615 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία ξεπερνώντας για ακόμα μία φορά τα 3.600 δολάρια. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής κινείται με άνοδο 0,06% στα 3.609,02 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,04% στα 41,41 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει άνοδο κατά 0,65% και βρίσκεται στα 4,588 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,32% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάριο ανά ευρώ. Και σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,37% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3484 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,02% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,867 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 13:35
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