Στουρνάρας: Μεταρρυθμίσεις, παραγωγικότητα και ανταγωνισμός – Βασικές παράμετροι για βιώσιμη ανάπτυξη

Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας την επόμενη πενταετία σκιαγράφησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ημερησία», τονίζοντας πως οι ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφει η χώρα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Ωστόσο, η σταθερότητα, οι μεταρρυθμίσει και η ενίσχυση της παραγωγής και του ανταγωνισμού αποτελούν κομβικές παραμέτρους, όπως είπε, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύγκλιση με την Ευρωζώνη.

Βασικά σημεία της συνέντευξης του Γιάννη Στουρνάρα

Ο Διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο από αβεβαιότητες. Γεωπολιτικές αβεβαιότητες, δασμούς, παρεμβάσεις σε θεσμούς όπως βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα πηγαίνει καλά και πηγαίνει καλά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι βιώσιμος αυτός ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης.»

Σημείωσε, όμως, πως «τίποτε δεν είναι αυτόματο» και «πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, να επενδύσουμε στο τρίγωνο της γνώσης, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην παιδεία. Να δούμε τι προκαλεί τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.»

Τα πρωτεύοντα ζητήματα τα έχουμε λύσει, όπως είπε, ωστόσο υπάρχει μία σειρά θεμάτων – όπως προβλήματα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και προβλήματα στην αγορά εργασίας – τα οποία πρέπει κι αυτά να επιλυθούν για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχισθεί η σύγκλιση του εισοδηματικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη με τον Ευρωπαίο πολίτη.

«Η Ελλάδα βγήκε από μια μεγάλη κρίση. Και δόξα τω Θεώ πηγαίνει καλά και αυτό έχει μεγάλη σημασία και πραγματικά πηγαίνει καλά και το πιστεύω και θέλω να το τονίσω. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες, έχει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μειώνει το δημόσιο χρέος της κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αυτό τον χρόνο. Οι τράπεζες πηγαίνουν καλά. Δεν υπάρχουν προβλήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όπως είχαμε παλιά. Άρα πηγαίνουμε καλά.», σημείωσε ακόμη ο κ. Στουρνάρας.

Τόνισε, ακόμη, πως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η πολιτική σταθερότητα, ενώ σημείωσε πως κατά την εκτίμησή του η κυβέρνηση σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τον δημοσιονομικό «χώρο» που υπάρχει στις δημοσιονομικές εξαγγελίες που θα γίνουν το Σάββατο (6/9), λέγοντας πως οι φοροελαφρύνσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση δημοσιονομικά αλλά και μακροοικονομικά.

«Αν πάρουμε τον πληθωρισμό του 7μήνου, δηλαδή με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα είναι 3,2% έναντι 2,2% στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερο πληθωρισμό κατά μέσο όρο στο επτάμηνο από την Ευρώπη. Αυτό που οφείλεται; Οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες και ορισμένοι παράγοντες εξηγούν και το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών», σημείωσε ακόμη ο Διοικητής της ΤτΕ, ενώ προσέθεσε πως «η Ελλάδα λόγω υψηλής ζήτησης έχει θετικό παραγωγικό κενό, δηλαδή η ζήτηση, η συνολική ζήτηση, μακροοικονομικά πάντα μιλάω, υπερβαίνει τη συνολική προσφορά. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και για τον πληθωρισμό και για το ισοζύγιο.»

«Δεν θέλουμε να μειώσουμε τη ζήτηση. Θέλουμε να αυξήσουμε όμως την προσφορά. Εκεί είναι η μεγάλη εικόνα», είπε ακόμη.

Σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, είπε: «Μην ξεχνάτε επίσης ότι είχαμε αρκετά υψηλές αυξήσεις σε μισθούς. Από το 2019 μέχρι σήμερα, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου 28%, ενώ ο πληθωρισμός 16% περίπου. Άρα έχουμε μια αύξηση στην περίοδο αυτή του πραγματικού εισοδήματος, θα έλεγα, λίγο παραπάνω από την παραγωγικότητα και αυτό τροφοδοτεί ως ένα βαθμό τον πληθωρισμό.»

«Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα και περισσότερη παραγωγή, δηλαδή και μεγαλύτερη παραγωγή και περισσότερους παραγωγούς.», σημείωσε αναφορικά με την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Σχετικά, δε, με τις μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με την προσέλκυση επενδύσεων είπε: «Οι μεταρρυθμίσεις είναι το νούμερο ένα ώστε να έχουμε περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και οι δημόσιες χρηματοδοτούνται και από τα ΕΣΠΑ. Δόξα τω Θεώ έχουμε μεγάλη εισροή κεφαλαίων από την Ευρώπη και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Όσο για τα «κόκκινα» δάνεια, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: «Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ήταν στους ισολογισμούς των τραπεζών λόγω της κρίσης. Είχαμε φτάσει να έχουμε 102 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών ή περίπου το 48% των δανείων τους. Στην ουσία είχαμε ένα πολύ άρρωστο τραπεζικό σύστημα. Κατόπιν πολλών παρεμβάσεων και κυρίως με την παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση με το σύστημα Ηρακλής, που έδωσε κρατική εγγύηση σε τιτλοποιήσεις, το μεγαλύτερο μέρος έφυγε από τις τράπεζες, οι τράπεζες σώθηκαν. Σήμερα έχουμε ένα πολύ υγιές τραπεζικό σύστημα.

Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά τα 102 δισεκατομμύρια έφυγαν από την οικονομία. Έχει μεν μειωθεί αυτός ο αριθμός, δεν είναι πια 102 είναι περίπου 80 δισεκατομμύρια, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια έχουν όντως φύγει τελείως, έχουν ρυθμιστεί, έχουν φύγει από την οικονομία.

Αλλά υπάρχουν ακόμα 80 δισεκατομμύρια περίπου, κυρίως σε διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων και ταλαιπωρούν ακόμα χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Εμείς αυτά τα 80 δισεκατομμύρια θέλουμε να μειωθούν πολύ γρηγορότερα. Γιατί; Διότι πρέπει να απελευθερωθεί όλος αυτός ο κόσμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, οι βιώσιμες επιχειρήσεις, όσες είναι βιώσιμες κι οι περισσότερες έχουμε δει ότι είναι.

Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνονται επωφελείς ρυθμίσεις, ούτως ώστε σιγά σιγά αυτό το ποσοστό να μειώνεται. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, έχει πάρει πολλά μέτρα υπέρ των ευάλωτων δανειοληπτών. Άρα σήμερα πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες επίλυσης ιδιωτικού χρέους. Υπάρχουν πολλά μέσα σήμερα και έχουμε προχωρήσει αρκετά τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θέλουμε να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, ούτως ώστε να μειωθεί αυτό το στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ακόμα είναι θηλιά στο λαιμό αρκετών βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.»

Έκλεισε, δε, λέγοντας ότι κρίσιμο ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και πως είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και η απονομή της δικαιοσύνης να είναι ταχύτερη, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη αναβάθμισης της παιδείας.

«Άρα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ευέλικτοι. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά εργασίας, πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα στηρίξουν την οικογένεια, την σύζευξη επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή ζωή, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των γεννήσεων στη χώρα μας. Το δημογραφικό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να το δούμε κατάματα», είπε καταληκτικά ο κ. Στουρνάρας.