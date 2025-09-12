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ΙΝΚΑ: Καλεί σε μποϊκοτάζ στο κρέας, λόγω ακρίβειας
Οικονομία
10:41 - 12 Σεπ 2025

ΙΝΚΑ: Καλεί σε μποϊκοτάζ στο κρέας, λόγω ακρίβειας

Reporter.gr Newsroom
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Κάλεσμα σε μποϊκοταζ στο κρέας, τη Δευτέρα, λόγω των υψηλών τιμών,  έκανε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γ.Λεχουρίτης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει τα "εργαλεία" αλλά δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.   

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λεχουρίτης είπε:

«Η ακρίβεια παραμένει σε υψηλό επίπεδο και είναι γεγονός ότι κάθε μέρα παρά τις όποιες διαψεύσεις της κυβέρνησης για κοντρολάρισμα και μηδενικό πληθωρισμό τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι εντελώς αντίθετα.

Τα εργαλεία τα έχει η κυβέρνηση αλλά δεν θέλει να «χτυπήσει» την ακρίβεια και την κερδοσκοπία. Με δήθεν αφορισμούς δεν παρεμβαίνεις στην αγορά.

Στην Ελλάδα έχουμε ασύδοτη οικονομία, ο καθένας κάνει ότι θέλει.

Όταν περιμένεις να ελέγξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός και δεν το κάνει που θα βρει αποκούμπι ο Έλληνας; Λένε «να προσέχεις», τι να προσέχω την ποιότητα; Εδώ εισάγονται προϊόντα από την Τουρκία από τη Ρουμανία τα οποία δεν ελέγχονται στους τελωνειακούς χώρους. Ξέρουμε αν τρώμε σωστή ντομάτα από την Τουρκία που αναμειγνύεται με την ελληνική και πωλείται ως ελληνική; Ξέρουμε τι εισάγουμε από Α ή Β περιοχές και αν ελέγχονται; Όλα αυτά εμείς ως καταναλωτές τα απαιτούμε και διεκδικούμε να ελέγχονται στους τελωνειακούς χώρους για να ξέρουμε τι καταναλώνουμε».

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