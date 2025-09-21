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«Οδικός χάρτης» ενισχύσεων σε 5 εκατ. πολίτες: Πως θα διανεμηθούν €2,5 δισ. ως τον Απρίλιο 2026
Οικονομία
13:30 - 21 Σεπ 2025

«Οδικός χάρτης» ενισχύσεων σε 5 εκατ. πολίτες: Πως θα διανεμηθούν €2,5 δισ. ως τον Απρίλιο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ θα δουν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες της χώρας μέσα στους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2025. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διπλές ή τριπλές αυξήσεις εισοδημάτων για ορισμένες κατηγορίες πολιτών, καθώς και σημαντική μείωση φορολογικών και άλλων βαρών.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, συνταξιούχους, μισθωτούς με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, νέους έως 30 ετών, τρίτεκνους, πολύτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους. Σημαντική θα είναι επίσης η ενίσχυση όσων νοικιάζουν κατοικία, με την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, ενώ τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται η 6η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα υπερβεί τα 900 ευρώ, επηρεάζοντας και σειρά επιδομάτων.

Αναλυτικά οι ενισχύσεις ανά μήνα

Οκτώβριος 2025: Περισσότεροι από 150.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί θα δουν σημαντικές αυξήσεις λόγω της αναμόρφωσης του μισθολογίου. Οι μέσες αυξήσεις κυμαίνονται στα 145 ευρώ/μήνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 111 ευρώ/μήνα για τα Σώματα Ασφαλείας. Σε συνδυασμό με προηγούμενες αυξήσεις και τη μείωση παρακράτησης φόρου, οι ενισχύσεις αντιστοιχούν σε 1,5 με 2 μισθούς επιπλέον ετησίως. Το κόστος της αναμόρφωσης του μισθολογίου εκτιμάται σε 270 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 20 ετών.

Νοέμβριος 2025: Θα καταβληθεί μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους και επιδοματούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και στους λήπτες αναπηρικών επιδομάτων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μόνιμη επιστροφή ενοικίου για περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους, με πλαφόν 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί. Οικογένειες με φοιτητική στέγη θα επιδοτηθούν διπλά. Το κόστος ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις και 230 εκατ. ευρώ για το ενοίκιο.

Δεκέμβριος 2025: Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα και περιλαμβάνουν τακτικές αυξήσεις 2,3%-2,5% για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά και κατά 50% για 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Το συνολικό κόστος για τις αυξήσεις συντάξεων εκτιμάται σε 467 εκατ. ευρώ.

Ιανουάριος 2026: Ξεκινά η εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης. Μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν αύξηση αποδοχών λόγω μείωσης παρακράτησης φόρου και αναμόρφωσης κλιμάκων άμεσης φορολογίας.

  • Μείωση συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα 10.000-40.000 ευρώ.
  • Ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ και 44% για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
  • Περαιτέρω μειώσεις συντελεστών για φορολογούμενους με παιδιά και ειδικές ελαφρύνσεις για νέους έως 30 ετών.

Η φορολογική ελάφρυνση εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 δισ. ευρώ και θεωρείται η μεγαλύτερη της Μεταπολίτευσης.

Απρίλιος 2026:

Αναμένεται η 6η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ξεπεράσει τα 900 ευρώ, επηρεάζοντας περίπου 600.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και 700.000 δημόσιους υπαλλήλους. Η αύξηση θα επηρεάσει επίσης περίπου 20 επιδόματα, όπως ανεργίας, μητρότητας, γονικής άδειας, τριετιών κ.ά.

Άλλες παρεμβάσεις εντός του 2026

  • Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% και πλήρης κατάργηση το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.
  • Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους.
  • Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενές κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση.
  • Αναστολή ΦΠΑ σε νέες οικοδομές.
  • Αύξηση αποζημίωσης για υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και ειδικά επιδόματα.
  • Μισθολογική αναγνώριση διπλωμάτων Πανεπιστημίων για 5.000+ δημόσιους υπαλλήλους.
  • Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης για πάνω από 1 εκατ. συνδρομητές.
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