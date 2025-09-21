ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΗΕ για Γάζα: Η σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού, ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση
Ειδήσεις
12:30 - 21 Σεπ 2025

ΟΗΕ για Γάζα: Η σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού, ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι κατεδαφίσεις πολυόροφων κτιρίων στη Γάζα από το Ισραήλ, έχουν αφήσει εκατοντάδες νεκρούς αλλά και χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Η καταστροφή φαίνεται να αποσκοπεί στην μόνιμη εκκένωση του πληθυσμού από τη Γάζα, άποψη που συμμερίζεται και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR), που μιλάει για σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού που ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

Για μια δεκαετία, ο Παλαιστίνιος τραπεζικός υπάλληλος Σάντι Σαλάμα Αλ-Ράγιες πλήρωνε ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 93.000 δολαρίων για το διαμέρισμά του σε έναν ψηλό, σύγχρονο πολυκατοικία σε μια από τις πιο ακριβές γειτονιές της Γάζας. Τώρα, εκείνος και η οικογένειά του έχουν μείνει άστεγοι, μετά την εκκένωση λόγω ισραηλινής επιδρομής κατεδάφισης που κατέρρευσε το κτίριο σε ένα σύννεφο μαύρου καπνού και σκόνης.

Η επίθεση στις 5 Σεπτεμβρίου στον 15ώροφο πύργο Mushtaha σήμανε την έναρξη μιας εντατικής ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατεδάφισης πολυκατοικιών πριν από την επίγεια επίθεση στο κέντρο της πυκνοκατοικημένης πόλης, που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε ότι έχουν κατεδαφίσει έως και 20 πολυκατοικίες στη Γάζα, τις οποίες θεωρούν ότι χρησιμοποιεί η Χαμάς. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι 50 «πύργοι τρομοκρατών» έχουν καταστραφεί.

Σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν περιοχές στις γειτονιές Ζεϊτούν, Τουφάχ, Σεντζάια και Σέικ Αλ-Ράντγουαν, μεταξύ άλλων, όπως δήλωσαν δέκα κάτοικοι στο Reuters. Η ζημιά σε δεκάδες κτίρια στο Σέικ Αλ-Ράντγουαν από τον Αύγουστο είναι ορατή σε δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το πρακτορείο.

Ο Αλ-Ράγιες δήλωσε ότι φοβόταν πως η καταστροφή αποσκοπούσε στην μόνιμη εκκένωση του πληθυσμού από τη Γάζα, άποψη που συμμερίζεται και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR). Η εκπρόσωπός του, Θαμίιν Αλ-Κιτάν, σε δήλωση ανέφερε ότι μια τέτοια σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φύγω από τη Γάζα, αλλά οι εκρήξεις δεν σταματούν», δήλωσε ο Αλ-Ράγιες την Τετάρτη. «Δεν μπορώ να ρισκάρω την ασφάλεια των παιδιών μου, οπότε μαζεύω τα πράγματα και θα φύγω προς νότο».

Ωστόσο, ο Αλ-Ράγιες υποσχέθηκε να μην εγκαταλείψει εντελώς τη Γάζα.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, δήλωσε τον Μάιο ότι το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας σύντομα θα «καταστραφεί ολοσχερώς» και ο πληθυσμός θα περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα γης κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Το Ισραήλ, που έχει ζητήσει από όλους τους πολίτες της Γάζας να φύγουν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε μια διάβαση στο βόρειο τμήμα της Γάζας, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη περιορισμένα τρόφιμα.

Σε απάντηση ερωτήσεων για το ρεπορτάζ, ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Νατάβ Σοσάνι, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει στρατηγική για την καταστροφή της Γάζας». Το στρατιωτικό σχέδιο στοχεύει στην καταστροφή της Χαμάς και στην απελευθέρωση των ομήρων. Τα ψηλά κτίρια χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για να παρακολουθεί και να επιτίθεται στις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ η ομάδα χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες και τοποθετούσε παγίδες μέσα στα κτίρια. Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώνονται τακτικά από εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Γάζα.

Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί κατοικίες για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας του Ισραήλ που μίλησαν στο Reuters, οι στρατιωτικοί στόχοι και οι πολιτικοί στόχοι δεν είναι πάντα ευθυγραμμισμένοι, με έναν από αυτούς να αναφέρει ότι η εκκαθάριση Παλαιστινίων για μελλοντική ανοικοδόμηση αποκλίνει από τους στρατιωτικούς στόχους. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η επίθεση αποτελεί το τελευταίο στάδιο του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, που έχει σκοτώσει πάνω από 65.000 Παλαιστίνιους, έχει εξαπλώσει την πείνα και έχει εκτοπίσει τον πληθυσμό πολλές φορές από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους. Από αυτούς, 48 παραμένουν στη Γάζα, ενώ περίπου 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε το εύρημα μεροληπτικό και «σκάνδαλο». Οι ειδικοί του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η καταστροφή πολιτικών υποδομών και κατοικιών μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Ο Σοσάνι δήλωσε ότι τα κτίρια ήταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι, εγκεκριμένοι από αξιωματούχο πληροφοριών και νομικό σύμβουλο.

«Πανικός και φόβος» μετά την εντολή εκκένωσης

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, ο πύργος Mushtaha ήταν δημοφιλής στους επαγγελματίες και τους φοιτητές της Γάζας, λόγω της θέας στον ωκεανό και της γειτνίασης με δημόσιο πάρκο και δύο πανεπιστήμια.

Αρχικά στεγαζόταν περίπου 50 οικογένειες, αλλά ο αριθμός είχε τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες καθώς φιλοξενούσαν συγγενείς εκτοπισμένους από άλλες περιοχές της Γάζας, όπως είπε ο Αλ-Ράγιες. Δεκάδες σκηνές με εκτοπισμένες οικογένειες είχαν στηθεί γύρω από τη βάση του πύργου, ενώ οι ανώτεροι όροφοι είχαν ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενες επιδρομές.

Το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου, ένας γείτονας έλαβε τηλεφώνημα από αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που τον ενημέρωσε να διαδώσει την εντολή εκκένωσης του κτιρίου μέσα σε λίγα λεπτά, αλλιώς «θα το γκρεμίσουν πάνω μας», δήλωσε ο Αλ-Ράγιες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την εντολή εκκένωσης, αλλά είναι συνεπής με μαρτυρίες άλλων κατοίκων. Ο Σοσάνι ανέφερε ότι ο στρατός έδωσε χρόνο στους κατοίκους να εκκενώσουν και διασφάλισε ότι οι πολίτες είχαν φύγει πριν την επίθεση.

«Πανικός, φόβος, σύγχυση, απώλεια, απόγνωση και πόνος μας κατακλύσαν. Είδα ανθρώπους να τρέχουν ξυπόλητοι· κάποιοι δεν πήραν ούτε τα κινητά τους ή έγγραφα. Εγώ δεν πήρα διαβατήρια ή ταυτότητες», είπε ο Αλ-Ράγιες, που κάποτε ήλπιζε να εξοφλήσει το δάνειό του φέτος.

«Δεν πήραμε τίποτα μαζί μας. Η σύζυγός μου και τα δύο παιδιά μου, ο Άνταμ 9 ετών και η Σαντ 11, κατέβηκαν τις σκάλες και τρέξαμε μακριά».

Βίντεο που τράβηξε το Reuters δείχνει τι συνέβη στη συνέχεια: από αέρος, δύο πυραυλικά εκρηκτικά εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα στη βάση του πύργου, κατεδαφίζοντάς τον σε περίπου έξι δευτερόλεπτα. Σκόνη, καπνός και συντρίμμια κάλυψαν τους δρόμους και τις σκηνές των εκτοπισμένων ανθρώπων, που διασκορπίστηκαν τρέχοντας και φωνάζοντας.

Σε ερώτηση του Reuters, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χαμάς είχε «υποδομές υπόγεια» κάτω από τον πύργο Mushtaha για να επιτίθεται σε ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά αρνήθηκε να παρέχει αποδείξεις. Το OHCHR του ΟΗΕ δήλωσε ότι ο στρατός δεν έχει παράσχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι άλλα κτίρια που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές υποδομές» ήταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι.

Ο Αλ-Ράγιες, πρόεδρος της ενώσεως κατοίκων του κτιρίου, δήλωσε ότι η τακτική της κατεδάφισης «δεν έχει νόημα», ακόμη και αν υπήρχε παρουσία Χαμάς, την οποία αρνήθηκε. «Θα μπορούσαν να το χειριστούν με τρόπο που να μην πλήττει κανέναν, χωρίς να καταστρέψουν ένα 16ώροφο κτίριο», είπε, χρησιμοποιώντας διαφορετικό ύψος κτιρίου.

Μετά από λίγες εβδομάδες με την οικογένεια στην περιοχή Sabra, ο Αλ-Ράγιες αναχώρησε, όπως εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι κάτοικοι της πόλης από τον Αύγουστο, και στήνει σκηνή στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, στο Deir Al-Balah, την Πέμπτη.

Κατεδαφίσεις σπιτιών στα προάστια της Γάζας

Σε προετοιμασία για την επίγεια επίθεση, τις τελευταίες εβδομάδες έως και δώδεκα σπίτια καταστρέφονταν καθημερινά στις περιοχές Ζεϊτούν, Τουφάχ και Σεντζάια, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters.

Ο Αμτζάντ Αλ-Σάουα, επικεφαλής του Δικτύου Παλαστινιακών ΜΚΟ, εκτίμησε ότι πάνω από το 65% των κτιρίων και των κατοικιών στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η εκτεταμένη ζημιά στα προάστια είναι ορατή σε δορυφορικές εικόνες.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση ACLED, που καταγράφει συγκρούσεις παγκοσμίως, κατέγραψε πάνω από 170 περιστατικά κατεδάφισης από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα από τις αρχές Αυγούστου, κυρίως μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων στις ανατολικές περιοχές, καθώς και στις Ζεϊτούν και Σάμπρα.

«Ο ρυθμός και η έκταση των κατεδαφίσεων φαίνονται πιο εκτεταμένα από προηγούμενες περιόδους», δήλωσε η Ανάμεν Μεχβάρ, ανώτερη αναλύτρια Μέσης Ανατολής της ACLED. Σε σύγκριση, λιγότερες από 160 κατεδαφίσεις είχαν καταγραφεί στη Γάζα κατά τους πρώτους 15 μήνες του πολέμου.

Οι κάτοικοι ανέφεραν επίσης ότι ισραηλινές δυνάμεις εξερράγησαν οχήματα τηλεκατευθυνόμενα φορτωμένα με εκρηκτικά στις περιοχές Σέικ Ράντγουαν και Τελ Αλ-Χάουα, καταστρέφοντας πολλά σπίτια τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο Σοσάνι επιβεβαίωσε τη χρήση εκρηκτικών στο έδαφος κατά κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν στρατιωτικοί στόχοι, αλλά δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για οχήματα με εκρηκτικά συγκεκριμένα.

Το OHCHR του ΟΗΕ κατέγραψε ελεγχόμενη κατεδάφιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι ολόκληρες γειτονιές καταστράφηκαν.

Ακόμη και πριν από την τρέχουσα επίθεση στη Γάζα, σχεδόν το 80% των κτιρίων στη Γάζα – περίπου 247.195 κτίρια – είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Δορυφορικού Κέντρου του ΟΗΕ, που συλλέχθηκαν τον Ιούλιο. Αυτό περιλαμβάνει 213 νοσοκομεία και 1.029 σχολεία.

Η Μπούσρα Καλίντι, υπεύθυνη πολιτικής για τη Γάζα στην Oxfam, δήλωσε ότι οι πολυκατοικίες αποτελούν μία από τις τελευταίες μορφές στέγασης και προειδοποίησε ότι η εκδίωξη των κατοίκων θα επιδεινώσει «εκθετικά» τον υπερπληθυσμό στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο Ταρέκ Αμπντέλ-Αλ, 23χρονος φοιτητής οικονομικών από τη Σάμπρα, ήταν διστακτικός να αφήσει το σπίτι του με την εκτεταμένη οικογένειά του, παρά τις εβδομάδες βομβαρδισμών, εξαντλημένος από τις συνεχείς εντολές εκκένωσης. Αποχώρησαν το πρωί της 19ης Αυγούστου, μόνο αφού κατεδαφίστηκαν τα σπίτια δίπλα στο τριώροφο σπίτι τους.

Μόλις 12 ώρες αργότερα, μια ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε το οικογενειακό τους σπίτι.

«Αν είχαμε μείνει, ίσως να είχαμε σκοτωθεί εκείνη τη νύχτα», δήλωσε ο Αμπντέλ-Αλ στο Reuters τηλεφωνικά από τον καταυλισμό Nuseirat στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, περιγράφοντας τις εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο τον δρόμο.

«Κατέστρεψαν την ελπίδα μας να επιστρέψουμε», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη

Ταξί: 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 μέχρι τις 18:00 τη Δευτέρα 22/9
Εργασιακά

Ταξί: 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 μέχρι τις 18:00 τη Δευτέρα 22/9

Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου το 1566 για ραντεβού στο ΕΣΥ λειτουργεί 24/7 δωρεάν
Υγεία

Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου το 1566 για ραντεβού στο ΕΣΥ λειτουργεί 24/7 δωρεάν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
Ειδήσεις

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί
Ειδήσεις

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ