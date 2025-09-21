ΟΗΕ για Γάζα: Η σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού, ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση

Οι κατεδαφίσεις πολυόροφων κτιρίων στη Γάζα από το Ισραήλ, έχουν αφήσει εκατοντάδες νεκρούς αλλά και χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Η καταστροφή φαίνεται να αποσκοπεί στην μόνιμη εκκένωση του πληθυσμού από τη Γάζα, άποψη που συμμερίζεται και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR), που μιλάει για σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού που ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

Για μια δεκαετία, ο Παλαιστίνιος τραπεζικός υπάλληλος Σάντι Σαλάμα Αλ-Ράγιες πλήρωνε ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 93.000 δολαρίων για το διαμέρισμά του σε έναν ψηλό, σύγχρονο πολυκατοικία σε μια από τις πιο ακριβές γειτονιές της Γάζας. Τώρα, εκείνος και η οικογένειά του έχουν μείνει άστεγοι, μετά την εκκένωση λόγω ισραηλινής επιδρομής κατεδάφισης που κατέρρευσε το κτίριο σε ένα σύννεφο μαύρου καπνού και σκόνης.

Η επίθεση στις 5 Σεπτεμβρίου στον 15ώροφο πύργο Mushtaha σήμανε την έναρξη μιας εντατικής ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατεδάφισης πολυκατοικιών πριν από την επίγεια επίθεση στο κέντρο της πυκνοκατοικημένης πόλης, που ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε ότι έχουν κατεδαφίσει έως και 20 πολυκατοικίες στη Γάζα, τις οποίες θεωρούν ότι χρησιμοποιεί η Χαμάς. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι 50 «πύργοι τρομοκρατών» έχουν καταστραφεί.

Σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν περιοχές στις γειτονιές Ζεϊτούν, Τουφάχ, Σεντζάια και Σέικ Αλ-Ράντγουαν, μεταξύ άλλων, όπως δήλωσαν δέκα κάτοικοι στο Reuters. Η ζημιά σε δεκάδες κτίρια στο Σέικ Αλ-Ράντγουαν από τον Αύγουστο είναι ορατή σε δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το πρακτορείο.

Ο Αλ-Ράγιες δήλωσε ότι φοβόταν πως η καταστροφή αποσκοπούσε στην μόνιμη εκκένωση του πληθυσμού από τη Γάζα, άποψη που συμμερίζεται και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR). Η εκπρόσωπός του, Θαμίιν Αλ-Κιτάν, σε δήλωση ανέφερε ότι μια τέτοια σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φύγω από τη Γάζα, αλλά οι εκρήξεις δεν σταματούν», δήλωσε ο Αλ-Ράγιες την Τετάρτη. «Δεν μπορώ να ρισκάρω την ασφάλεια των παιδιών μου, οπότε μαζεύω τα πράγματα και θα φύγω προς νότο».

Ωστόσο, ο Αλ-Ράγιες υποσχέθηκε να μην εγκαταλείψει εντελώς τη Γάζα.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, δήλωσε τον Μάιο ότι το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας σύντομα θα «καταστραφεί ολοσχερώς» και ο πληθυσμός θα περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα γης κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Το Ισραήλ, που έχει ζητήσει από όλους τους πολίτες της Γάζας να φύγουν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε μια διάβαση στο βόρειο τμήμα της Γάζας, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη περιορισμένα τρόφιμα.

Σε απάντηση ερωτήσεων για το ρεπορτάζ, ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Νατάβ Σοσάνι, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει στρατηγική για την καταστροφή της Γάζας». Το στρατιωτικό σχέδιο στοχεύει στην καταστροφή της Χαμάς και στην απελευθέρωση των ομήρων. Τα ψηλά κτίρια χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για να παρακολουθεί και να επιτίθεται στις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ η ομάδα χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες και τοποθετούσε παγίδες μέσα στα κτίρια. Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώνονται τακτικά από εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Γάζα.

Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί κατοικίες για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας του Ισραήλ που μίλησαν στο Reuters, οι στρατιωτικοί στόχοι και οι πολιτικοί στόχοι δεν είναι πάντα ευθυγραμμισμένοι, με έναν από αυτούς να αναφέρει ότι η εκκαθάριση Παλαιστινίων για μελλοντική ανοικοδόμηση αποκλίνει από τους στρατιωτικούς στόχους. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η επίθεση αποτελεί το τελευταίο στάδιο του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, που έχει σκοτώσει πάνω από 65.000 Παλαιστίνιους, έχει εξαπλώσει την πείνα και έχει εκτοπίσει τον πληθυσμό πολλές φορές από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν 251 ομήρους. Από αυτούς, 48 παραμένουν στη Γάζα, ενώ περίπου 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε το εύρημα μεροληπτικό και «σκάνδαλο». Οι ειδικοί του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η καταστροφή πολιτικών υποδομών και κατοικιών μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Ο Σοσάνι δήλωσε ότι τα κτίρια ήταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι, εγκεκριμένοι από αξιωματούχο πληροφοριών και νομικό σύμβουλο.

«Πανικός και φόβος» μετά την εντολή εκκένωσης

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, ο πύργος Mushtaha ήταν δημοφιλής στους επαγγελματίες και τους φοιτητές της Γάζας, λόγω της θέας στον ωκεανό και της γειτνίασης με δημόσιο πάρκο και δύο πανεπιστήμια.

Αρχικά στεγαζόταν περίπου 50 οικογένειες, αλλά ο αριθμός είχε τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες καθώς φιλοξενούσαν συγγενείς εκτοπισμένους από άλλες περιοχές της Γάζας, όπως είπε ο Αλ-Ράγιες. Δεκάδες σκηνές με εκτοπισμένες οικογένειες είχαν στηθεί γύρω από τη βάση του πύργου, ενώ οι ανώτεροι όροφοι είχαν ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενες επιδρομές.

Το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου, ένας γείτονας έλαβε τηλεφώνημα από αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που τον ενημέρωσε να διαδώσει την εντολή εκκένωσης του κτιρίου μέσα σε λίγα λεπτά, αλλιώς «θα το γκρεμίσουν πάνω μας», δήλωσε ο Αλ-Ράγιες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την εντολή εκκένωσης, αλλά είναι συνεπής με μαρτυρίες άλλων κατοίκων. Ο Σοσάνι ανέφερε ότι ο στρατός έδωσε χρόνο στους κατοίκους να εκκενώσουν και διασφάλισε ότι οι πολίτες είχαν φύγει πριν την επίθεση.

«Πανικός, φόβος, σύγχυση, απώλεια, απόγνωση και πόνος μας κατακλύσαν. Είδα ανθρώπους να τρέχουν ξυπόλητοι· κάποιοι δεν πήραν ούτε τα κινητά τους ή έγγραφα. Εγώ δεν πήρα διαβατήρια ή ταυτότητες», είπε ο Αλ-Ράγιες, που κάποτε ήλπιζε να εξοφλήσει το δάνειό του φέτος.

«Δεν πήραμε τίποτα μαζί μας. Η σύζυγός μου και τα δύο παιδιά μου, ο Άνταμ 9 ετών και η Σαντ 11, κατέβηκαν τις σκάλες και τρέξαμε μακριά».

Βίντεο που τράβηξε το Reuters δείχνει τι συνέβη στη συνέχεια: από αέρος, δύο πυραυλικά εκρηκτικά εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα στη βάση του πύργου, κατεδαφίζοντάς τον σε περίπου έξι δευτερόλεπτα. Σκόνη, καπνός και συντρίμμια κάλυψαν τους δρόμους και τις σκηνές των εκτοπισμένων ανθρώπων, που διασκορπίστηκαν τρέχοντας και φωνάζοντας.

Σε ερώτηση του Reuters, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χαμάς είχε «υποδομές υπόγεια» κάτω από τον πύργο Mushtaha για να επιτίθεται σε ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά αρνήθηκε να παρέχει αποδείξεις. Το OHCHR του ΟΗΕ δήλωσε ότι ο στρατός δεν έχει παράσχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι άλλα κτίρια που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές υποδομές» ήταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι.

Ο Αλ-Ράγιες, πρόεδρος της ενώσεως κατοίκων του κτιρίου, δήλωσε ότι η τακτική της κατεδάφισης «δεν έχει νόημα», ακόμη και αν υπήρχε παρουσία Χαμάς, την οποία αρνήθηκε. «Θα μπορούσαν να το χειριστούν με τρόπο που να μην πλήττει κανέναν, χωρίς να καταστρέψουν ένα 16ώροφο κτίριο», είπε, χρησιμοποιώντας διαφορετικό ύψος κτιρίου.

Μετά από λίγες εβδομάδες με την οικογένεια στην περιοχή Sabra, ο Αλ-Ράγιες αναχώρησε, όπως εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι κάτοικοι της πόλης από τον Αύγουστο, και στήνει σκηνή στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, στο Deir Al-Balah, την Πέμπτη.

Κατεδαφίσεις σπιτιών στα προάστια της Γάζας

Σε προετοιμασία για την επίγεια επίθεση, τις τελευταίες εβδομάδες έως και δώδεκα σπίτια καταστρέφονταν καθημερινά στις περιοχές Ζεϊτούν, Τουφάχ και Σεντζάια, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters.

Ο Αμτζάντ Αλ-Σάουα, επικεφαλής του Δικτύου Παλαστινιακών ΜΚΟ, εκτίμησε ότι πάνω από το 65% των κτιρίων και των κατοικιών στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η εκτεταμένη ζημιά στα προάστια είναι ορατή σε δορυφορικές εικόνες.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση ACLED, που καταγράφει συγκρούσεις παγκοσμίως, κατέγραψε πάνω από 170 περιστατικά κατεδάφισης από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα από τις αρχές Αυγούστου, κυρίως μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων στις ανατολικές περιοχές, καθώς και στις Ζεϊτούν και Σάμπρα.

«Ο ρυθμός και η έκταση των κατεδαφίσεων φαίνονται πιο εκτεταμένα από προηγούμενες περιόδους», δήλωσε η Ανάμεν Μεχβάρ, ανώτερη αναλύτρια Μέσης Ανατολής της ACLED. Σε σύγκριση, λιγότερες από 160 κατεδαφίσεις είχαν καταγραφεί στη Γάζα κατά τους πρώτους 15 μήνες του πολέμου.

Οι κάτοικοι ανέφεραν επίσης ότι ισραηλινές δυνάμεις εξερράγησαν οχήματα τηλεκατευθυνόμενα φορτωμένα με εκρηκτικά στις περιοχές Σέικ Ράντγουαν και Τελ Αλ-Χάουα, καταστρέφοντας πολλά σπίτια τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο Σοσάνι επιβεβαίωσε τη χρήση εκρηκτικών στο έδαφος κατά κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν στρατιωτικοί στόχοι, αλλά δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για οχήματα με εκρηκτικά συγκεκριμένα.

Το OHCHR του ΟΗΕ κατέγραψε ελεγχόμενη κατεδάφιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι ολόκληρες γειτονιές καταστράφηκαν.

Ακόμη και πριν από την τρέχουσα επίθεση στη Γάζα, σχεδόν το 80% των κτιρίων στη Γάζα – περίπου 247.195 κτίρια – είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Δορυφορικού Κέντρου του ΟΗΕ, που συλλέχθηκαν τον Ιούλιο. Αυτό περιλαμβάνει 213 νοσοκομεία και 1.029 σχολεία.

Η Μπούσρα Καλίντι, υπεύθυνη πολιτικής για τη Γάζα στην Oxfam, δήλωσε ότι οι πολυκατοικίες αποτελούν μία από τις τελευταίες μορφές στέγασης και προειδοποίησε ότι η εκδίωξη των κατοίκων θα επιδεινώσει «εκθετικά» τον υπερπληθυσμό στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο Ταρέκ Αμπντέλ-Αλ, 23χρονος φοιτητής οικονομικών από τη Σάμπρα, ήταν διστακτικός να αφήσει το σπίτι του με την εκτεταμένη οικογένειά του, παρά τις εβδομάδες βομβαρδισμών, εξαντλημένος από τις συνεχείς εντολές εκκένωσης. Αποχώρησαν το πρωί της 19ης Αυγούστου, μόνο αφού κατεδαφίστηκαν τα σπίτια δίπλα στο τριώροφο σπίτι τους.

Μόλις 12 ώρες αργότερα, μια ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε το οικογενειακό τους σπίτι.

«Αν είχαμε μείνει, ίσως να είχαμε σκοτωθεί εκείνη τη νύχτα», δήλωσε ο Αμπντέλ-Αλ στο Reuters τηλεφωνικά από τον καταυλισμό Nuseirat στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, περιγράφοντας τις εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο τον δρόμο.

«Κατέστρεψαν την ελπίδα μας να επιστρέψουμε», πρόσθεσε.