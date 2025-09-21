ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Ψηφιακή Κάρτα, e-ΕΦΚΑ και Rebrain Greece - Το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης πολιτών
Εργασιακά
12:48 - 21 Σεπ 2025

Κεραμέως: Ψηφιακή Κάρτα, e-ΕΦΚΑ και Rebrain Greece - Το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης πολιτών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το νέο νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και οι παρεμβάσεις στην κοινωνική ασφάλιση αναλύονται σε συνέντευξη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν διαλόγου με την αγορά εργασίας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. «Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας και η δημιουργία ενός διαφανούς και σύγχρονου περιβάλλοντος για επιχειρήσεις και εργαζόμενους» τονίζει η υπουργός.

Εργασία έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

Σχετικά με την κριτική που έχει δεχθεί η διάταξη για την επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως, η κ. Κεραμέως επισημαίνει ότι η ρύθμιση βασίζεται στη συναίνεση του εργαζομένου και συνοδεύεται από αυστηρά πλαίσια εφαρμογής: «Η 13ωρη εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 37 ημέρες ετησίως και η άρνηση του εργαζομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος απόλυσης. Παράλληλα, η δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στο 1555 προστατεύει τους εργαζόμενους».

Απλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων και δικαίωμα επιμερισμού άδειας

Το νομοσχέδιο προβλέπει απλοποιημένες διαδικασίες προσλήψεων, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων χωρίς υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η fast-track διαδικασία μέσω ειδικής εφαρμογής επιτρέπει τη νόμιμη αναγγελία σύμβασης σε ελάχιστο χρόνο, ενώ η δυνατότητα επιμερισμού της ετήσιας άδειας σε περισσότερες περιόδους διευκολύνει την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και οδικός χάρτης ενίσχυσης

Η υπουργός υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει ξεκινήσει από τον Μάιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κατάρτιση οδικού χάρτη έως το τέλος του έτους, ενισχύοντας τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και e-ΕΦΚΑ

Σημαντικά αποτελέσματα έχουν καταγραφεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με αύξηση 80% στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025, ενώ ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ μέσω της πλατφόρμας DASHBOARD-myEFKA επιτρέπει ταχύτερη και διαφανέστερη εξυπηρέτηση πολιτών, με τον μέσο χρόνο έκδοσης νέων συντάξεων να μειώνεται κάτω από 50 ημέρες.

Ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη ευάλωτων ομάδων

Η ενίσχυση της απασχόλησης, η προσβασιμότητα στην εργασία και η ισότητα ευκαιριών αποτελούν βασική μέριμνα του Υπουργείου, με ειδικές δράσεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και προγράμματα κατάρτισης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, αναμορφώνεται η διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, μειώνοντας δραστικά τις εκκρεμότητες.

Rebrain Greece και επαναπατρισμός Ελλήνων

Στο πλαίσιο της δράσης Rebrain Greece, περισσότερα από 5.000 στελέχη συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό, ενώ η επόμενη δράση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Από τους 666.000 Έλληνες που έφυγαν τη διετία 2010-2023, έχουν επιστρέψει 420.000.

Τέλος, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η κ. Κεραμέως τονίζει ότι πρόκειται για «παροχές χωρίς κοστολόγηση, που θα οδηγούσαν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό». Υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση προχωρά υπεύθυνα, μειώνοντας το δημόσιο χρέος και επιστρέφοντας το πλεόνασμα στην κοινωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΗΕ για Γάζα: Η σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού, ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση
Ειδήσεις

ΟΗΕ για Γάζα: Η σκόπιμη προσπάθεια μετακίνησης του πληθυσμού, ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη

Ταξί: 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 μέχρι τις 18:00 τη Δευτέρα 22/9
Εργασιακά

Ταξί: 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 μέχρι τις 18:00 τη Δευτέρα 22/9

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών
Πολιτική

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Συνάντηση Κεραμέως με σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για συντάξεις χηρείας: Συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος
Εργασιακά

Συνάντηση Κεραμέως με σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για συντάξεις χηρείας: Συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών έως τις 10 Ιουλίου
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών έως τις 10 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ