Κεραμέως: Ψηφιακή Κάρτα, e-ΕΦΚΑ και Rebrain Greece - Το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης πολιτών

Το νέο νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και οι παρεμβάσεις στην κοινωνική ασφάλιση αναλύονται σε συνέντευξη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν διαλόγου με την αγορά εργασίας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση γραφειοκρατίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. «Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας και η δημιουργία ενός διαφανούς και σύγχρονου περιβάλλοντος για επιχειρήσεις και εργαζόμενους» τονίζει η υπουργός.

Εργασία έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

Σχετικά με την κριτική που έχει δεχθεί η διάταξη για την επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως, η κ. Κεραμέως επισημαίνει ότι η ρύθμιση βασίζεται στη συναίνεση του εργαζομένου και συνοδεύεται από αυστηρά πλαίσια εφαρμογής: «Η 13ωρη εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 37 ημέρες ετησίως και η άρνηση του εργαζομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος απόλυσης. Παράλληλα, η δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στο 1555 προστατεύει τους εργαζόμενους».

Απλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων και δικαίωμα επιμερισμού άδειας

Το νομοσχέδιο προβλέπει απλοποιημένες διαδικασίες προσλήψεων, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων χωρίς υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η fast-track διαδικασία μέσω ειδικής εφαρμογής επιτρέπει τη νόμιμη αναγγελία σύμβασης σε ελάχιστο χρόνο, ενώ η δυνατότητα επιμερισμού της ετήσιας άδειας σε περισσότερες περιόδους διευκολύνει την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και οδικός χάρτης ενίσχυσης

Η υπουργός υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει ξεκινήσει από τον Μάιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κατάρτιση οδικού χάρτη έως το τέλος του έτους, ενισχύοντας τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και e-ΕΦΚΑ

Σημαντικά αποτελέσματα έχουν καταγραφεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με αύξηση 80% στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025, ενώ ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ μέσω της πλατφόρμας DASHBOARD-myEFKA επιτρέπει ταχύτερη και διαφανέστερη εξυπηρέτηση πολιτών, με τον μέσο χρόνο έκδοσης νέων συντάξεων να μειώνεται κάτω από 50 ημέρες.

Ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη ευάλωτων ομάδων

Η ενίσχυση της απασχόλησης, η προσβασιμότητα στην εργασία και η ισότητα ευκαιριών αποτελούν βασική μέριμνα του Υπουργείου, με ειδικές δράσεις για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και προγράμματα κατάρτισης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, αναμορφώνεται η διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, μειώνοντας δραστικά τις εκκρεμότητες.

Rebrain Greece και επαναπατρισμός Ελλήνων

Στο πλαίσιο της δράσης Rebrain Greece, περισσότερα από 5.000 στελέχη συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό, ενώ η επόμενη δράση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Από τους 666.000 Έλληνες που έφυγαν τη διετία 2010-2023, έχουν επιστρέψει 420.000.

Τέλος, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η κ. Κεραμέως τονίζει ότι πρόκειται για «παροχές χωρίς κοστολόγηση, που θα οδηγούσαν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό». Υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση προχωρά υπεύθυνα, μειώνοντας το δημόσιο χρέος και επιστρέφοντας το πλεόνασμα στην κοινωνία.