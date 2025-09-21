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Ταξί: 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 μέχρι τις 18:00 τη Δευτέρα 22/9
Εργασιακά
11:59 - 21 Σεπ 2025

Ταξί: 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9 μέχρι τις 18:00 τη Δευτέρα 22/9

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα κινητοποίηση προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), προγραμματίζοντας 18ωρη απεργία από τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος της απεργίας είναι να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, που έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας.

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και για την «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου ότι ο κλάδος βρίσκεται «σε μία κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή», τονίζοντας ότι «δεν θα κάνουμε πίσω» και προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να «τελειώσει το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσει τη δουλειά μας στους ιδιώτες». Επισήμανε ότι οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε διάφορες μορφές μέχρι να προστατευτεί το επάγγελμα.

Παράλληλα, το Συνδικάτο ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για να ακυρώσει την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών. Η ΚΥΑ προβλέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό, κάτι που, σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και τη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αποκλειστικά στα ταξί».

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα που τίθενται απειλούν ευθέως τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος του ταξιτζή, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, τα φορολογικά βάρη, την «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο και την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, κατά τη ΣΑΤΑ, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».

Το Συνδικάτο καλεί όλα τα μέλη σε μαζική συμμετοχή στη γενική συνέλευση, επισημαίνοντας ότι «η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, αλλά ήδη σε εξέλιξη». Καταλήγει με σαφή προειδοποίηση: «Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά. Ή εμείς ή αυτοί. Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».

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