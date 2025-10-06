Λευκός Οίκος: Εμπόλεμες ζώνες οι πολιτείες των δημοκρατικών - Νέος γύρος αντιδράσεων

Μετά το Πόρτλαντ, το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 ανδρών της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, με στόχο, όπως αναφέρεται, «την προστασία των ομοσπονδιακών πρακτόρων και της δημόσιας περιουσίας».

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Δημοκρατική αντιπολίτευση, με τον γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν να κατηγορεί τον Λευκό Οίκο ότι «ο πρόεδρος δεν επιδιώκει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα, αλλά να σπείρει τον φόβο».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS, που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, το 58% των Αμερικανών διαφωνεί με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στις αμερικανικές πόλεις.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη»

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την απόφαση για στρατιωτική παρουσία στο Σικάγο και το Πόρτλαντ, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών και αντίθετες αποφάσεις ομοσπονδιακών δικαστών, η κυβέρνηση Τραμπ περιέγραψε το Σικάγο ως «εμπόλεμη ζώνη».

«Είναι εμπόλεμη ζώνη. Η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη και λέει ψέματα ώστε οι εγκληματίες να μπορέσουν να μπουν εκεί και να καταστρέψουν τη ζωή των ανθρώπων», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, μιλώντας στο δίκτυο Fox News.

Η Νόεμ υποστήριξε ότι συμμορίες, καρτέλ και τρομοκρατικές οργανώσεις χρηματοδοτούν διαδηλωτές που αντιτίθενται στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Σικάγο «εισβολή του Τραμπ», τονίζοντας ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να στέλνει στρατιώτες στο Ιλινόι ή σε οποιαδήποτε άλλη πολιτεία χωρίς τη συναίνεση ή τη συνεργασία των τοπικών αρχών».

«Αυτοί μετατρέπουν την πόλη σε εμπόλεμη ζώνη», σημείωσε ο Πρίτσκερ μιλώντας στο CNN, ζητώντας την άμεση αποχώρηση του στρατού.

Πολιτικές προεκτάσεις και απειλές για νέες αποστολές

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά και στη Νέα Υόρκη και τη Βαλτιμόρη, δύο ακόμη πόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, επεκτείνοντας ένα μέτρο που στο παρελθόν εφαρμοζόταν μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Πόρτλαντ είναι πλέον η πέμπτη πόλη όπου ο Τραμπ έχει διατάξει στρατιωτική ανάπτυξη, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι «χρησιμοποιεί τον στρατό κατά του εσωτερικού εχθρού», κατηγορώντας ότι «το Πόρτλαντ φλέγεται» και ότι «υπάρχουν εξεγερμένοι παντού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, με φόντο τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ICE σε «πόλεις καταφύγια» όπως το Πόρτλαντ και το Σικάγο, όπου οι τοπικές αρχές προστατεύουν παράτυπους μετανάστες από την απέλαση.