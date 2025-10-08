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Οδικός χάρτης για το φετινό επίδομα θέρμανσης - Οι πληρωμές και τα κριτήρια
Οικονομία
08:12 - 08 Οκτ 2025

Οδικός χάρτης για το φετινό επίδομα θέρμανσης - Οι πληρωμές και τα κριτήρια

Γιώργος Αλεξάκης
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Ξεκινά σταδιακά η χειμερινή περίοδος και "ζεσταίνονται" οι μηχανές για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή για το πετρέλαιο, που καλύπτει, ακόμη, πολλά νοικοκυριά, ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες για το φετινό επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026.

Να σημειωθεί ότι για φέτος η ευνοϊκη ισοτιμία ευρώ - δολαρίου αλλά και η ισορροπία στις διεθνείς αγορές, όπου οι τιμές του πετρελαίου Brent, κινούνται γύρω στα 65,4 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να φέρουν μια μέση τιμή διάθεσης, μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ το λίτρο.

Το επίδομα

Σε σχέση με τις ενισχύσεις αφορούν, περίπου, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το φετινό κονδύλι που θα διατεθεί στους δικαιούχους να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με πέρυσι, παραμένουν αμετάβλητα, το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια χορήγησης. ‘Έτσι, όπως και πέρυσι, οι αιτήσεις από τα νοικοκυριά θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Επίδομα και τρόποι θέρμανσης

Επίσης, ενόψει λοιπόν της φετινής χειμερινής περιόδου, όπως και πέρυσι, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες να ξέρουν ότι το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Εισοδηματικό κριτήριο

Να σημειωθεί ότι, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Περιουσιακό κριτήριο

Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα ποσά και ο “δείκτης” ψύχους

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών κτλ κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία.. Έτσι, υπάρχει ένας “δείκτης” ψύχους ή αλλιώς “κλιματικός συντελεστής”, που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή. Έτσι, σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κα) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 08:51
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