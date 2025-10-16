Τσάπαλος: Τέλος οι καθυστερήσεις στις σχολάζουσες κληρονομιές – Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης εντός 15 μηνών

Για το ζήτημα των σχολαζουσών κληρονομιών, που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες, εξήγησε αναλυτικά τι αλλάζει και πώς σχεδιάζεται η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων από το Δημόσιο ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105.8.

Όπως ανέφερε, οι σχολάζουσες κληρονομιές είναι αυτές που είτε έχουν αποποιηθεί οι νόμιμοι κληρονόμοι είτε δεν υπάρχουν καθόλου κληρονόμοι. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι περιουσίες καταλήγουν, αργά ή γρήγορα, στο Δημόσιο. Το πρόβλημα, όμως, είναι πως αυτή η διαδικασία παίρνει υπερβολικά πολύ χρόνο – περίπου δέκα χρόνια κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθεί και να περάσει η περιουσία στα χέρια του κράτους προς αξιοποίηση.

«Μιλάμε», τόνισε, «για ακίνητα – πολλά από αυτά φιλέτα – που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να λυθεί, έστω εν μέρει, το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια».

Ο κ. Τσάπαλος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ακόμα εκδήλωση του «βαθέος κράτους», το οποίο χαρακτηρίζεται από την απουσία ψηφιακών εργαλείων, την καθυστέρηση στις διαδικασίες και την έλλειψη επαρκών εκκαθαριστών για να «τρέξουν» τις υποθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι να μην ολοκληρώνονται εγκαίρως οι νομικές και οικονομικές εκκαθαρίσεις και να μην μπορεί το Δημόσιο να αξιοποιήσει τις περιουσίες.

«Τώρα, όμως, φέρνουμε ένα νέο πλαίσιο. Ενοποιούμε τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν – όπως το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών και Κοινωφελών Περιουσιών και άλλα – για να διασταυρώνονται οι πληροφορίες άμεσα. Στόχος μας είναι να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ταχύτατα και οι καθαρές περιουσίες να περνούν στο Δημόσιο για αξιοποίηση», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές, εκ των οποίων μόνο 100-150 έχουν εκκαθαριστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.

Αυτό το νέο μοντέλο θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αναμένεται να ξεδιπλωθεί από το 2026. Όπως εξήγησε ο κ. Τσάπαλος, σκοπός είναι τα ακίνητα που θα μείνουν προς διάθεση να ενταχθούν στη στρατηγική της κοινωνικής κατοικίας – δηλαδή να δοθούν κατά προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα, που αδυνατούν να καλύψουν βασικές στεγαστικές τους ανάγκες.

«Σε αυτόν τον στόχο αξιοποιούμε τη ΔΥΠΑ και εξειδικευμένα προγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Κάθε διαθέσιμο ακίνητο θα μπει στην εξίσωση, με όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένες διαδικασίες, ώστε να φτάσει στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Μίλησε, επίσης, για το νέο θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου εγκαταλελειμμένα ή κενούμενα ακίνητα – ακόμα και βιομηχανικά – θα μπορούν να επισκευαστούν από ιδιώτες. Ένα ποσοστό των ακινήτων αυτών θα παραχωρείται στο κράτος για κοινωνικούς σκοπούς, ενώ το υπόλοιπο θα μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα από τον ιδιώτη. Το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και σε ανενεργά στρατόπεδα – έχουν ήδη ανακοινωθεί τρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα – που θα μετατραπούν σε κατοικίες για ευάλωτους πολίτες.

Πέρα από αυτά, το Υπουργείο σχεδιάζει σειρά πρόσθετων μέτρων, όπως:

η επέκταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μέχρι το 2026,

στις νέες οικοδομές μέχρι το 2026, η αναστολή έκδοσης νέων Airbnb σε περιοχές όπως ο Δήμος Αθηναίων (ανά διαμέρισμα),

σε περιοχές όπως ο Δήμος Αθηναίων (ανά διαμέρισμα), η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα , με ειδική πρόβλεψη για πολύτεκνες οικογένειες (κατάργηση του πλαφόν των 120 τ.μ. και προσθήκη 25 τ.μ. ανά παιδί),

, με ειδική πρόβλεψη για πολύτεκνες οικογένειες (κατάργηση του πλαφόν των 120 τ.μ. και προσθήκη 25 τ.μ. ανά παιδί), και η καθιέρωση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για ενοικιαζόμενα ακίνητα, ως κίνητρο για περισσότερη διάθεση ακινήτων στην αγορά, κάτι που η ΠΟΜΙΔΑ ζητούσε εδώ και χρόνια.

Ο κ. Τσάπαλος ξεκαθάρισε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το 2026.

Όσον αφορά τις τράπεζες, στις οποίες ενίοτε μπλοκάρει η διαδικασία, ήταν ξεκάθαρος: «Θέλουν δε θέλουν, με τη νέα διαδικασία που φέρνουμε και που έρχεται στη Βουλή, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν γρήγορα, όπως όλοι». Όπως είπε, δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως το στεγαστικό, και οι τράπεζες, όταν εμπλέκονται, θα υποχρεώνονται να κινηθούν γρήγορα.

«Ο εκκαθαριστής κάθε σχολάζουσας κληρονομιάς θα έχει όλα τα ψηφιακά εργαλεία και την απαραίτητη νομική ευχέρεια, ώστε αντί για δέκα χρόνια, η διαδικασία να ολοκληρώνεται μέσα σε το πολύ 15 μήνες. Έτσι, θα πάρει κάθε πιστωτής αυτό που του αναλογεί – και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν συμφέρον να ολοκληρώνεται γρήγορα η εκκαθάριση, γιατί πολλά ακίνητα είναι δεσμευμένα ή επιβαρυμένα. Το υπόλοιπο θα πηγαίνει στο κράτος για κοινωνική αξιοποίηση. Αυτό είναι το σχέδιο, και όποιος θέλει συμπράττει. Όποιος δεν θέλει, θα το κάνει διά του νόμου», κατέληξε.