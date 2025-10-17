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Eurostat: Πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 1,8% - Σταθερός ο ρυθμός στην ευρωζώνη
Οικονομία
13:47 - 17 Οκτ 2025

Eurostat: Πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 1,8% - Σταθερός ο ρυθμός στην ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurostat επιβεβαίωσε σήμερα 17/10 ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, παραμένοντας κάτω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,2%, από 2,0% τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία που είχαν δημοσιευθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρουσίασε άνοδο 0,1%, ίδια με εκείνη του Αυγούστου, ενώ ο δομικός δείκτης πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τα πιο ευμετάβλητα στοιχεία όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, αυξήθηκε κατά 2,4% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως τον Σεπτέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.

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Η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του έτους έως τον Ιούνιο, αλλά από τότε τα έχει διατηρήσει αμετάβλητα. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός έχει πλέον προσεγγίσει αρκετά τον στόχο του 2% και δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή των επιτοκίων.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα και στην επόμενη συνεδρίασή της, στο τέλος του μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση των τιμών σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Συνολικά, τα στοιχεία της Eurostat υποδηλώνουν μια σταθερή πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη, ενισχύοντας την πρόβλεψη ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή τους επόμενους μήνες, χωρίς επιθετικές αυξήσεις ή μειώσεις επιτοκίων.

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