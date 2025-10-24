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Καλαφάτης: Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων είναι συνεχής
Οικονομία
17:33 - 24 Οκτ 2025

Καλαφάτης: Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων είναι συνεχής

Reporter.gr Newsroom
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“Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με μειώσεις τιμών, με συνεχείς ελέγχους και επιβολή προστίμων και με μεταρρυθμίσεις όπως η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και εποπτείας αγοράς, μέσα από τις οποίες ουσιαστικά ενοποιεί και ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως και με την ανάκτηση χρηματικών ποσών από αναπτυξιακούς νόμους για επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Η προσπάθεια αύξησης των εισοδημάτων των πολιτών είναι συνεχής. Είναι γνωστό ότι πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όσον αφορά στις αυξήσεις των προϊόντων δεν προέρχονται από την εσωτερική αγορά. Έχουν γίνει και γίνονται προσπάθειες. Ο πληθωρισμός των τροφίμων για παράδειγμα πριν από δύο χρόνια”, όπως τόνισε, “ήταν στο 16%, τώρα είναι κάτω από 1,4%. Μάλιστα, η ΔΙΜΕΑ έχει επιβάλει πρόστιμα περίπου 20 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια για παραβιάσεις του πλαφόν κέρδους. Εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις εξαντλούμε όλα τα μέσα. Αυτή η Κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση και είναι αποφασισμένη να επιλύσει το πρόβλημα. Και έτσι θα συνεχίσουμε”.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της νομοθέτησης για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Καλαφάτης τόνισε: Aπ΄όσα ακούσαμε μέχρι τώρα καταλαβαίνουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει τρικυμία εν κρανίω. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης σημασίας μνημείο όπου τιμούμε τους εθνικούς αγώνες και τον στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μια απόφαση κοινής λογικής. Και απεδείχθη ότι το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε δεν προστάτευε αυτόν τον ιερό σκοπό”. O κ. Καλαφάτης χαρακτήρισε, μάλιστα, “απαξιωτικό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και την Κυβέρνηση αλλά κυρίως το ιερό μνημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας”.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι: “Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν σταθερές αξίες στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, στο δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας της, μια Κυβέρνηση να παραμένει τόσο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μπορούν να έρθουν από αυτή την Κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό”.

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