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ΥΠΕΝ: Ισχυρό ενδιαφέρον στη νέα δημοπρασία για το ειδικό προϊόν δυναμικότητας “Route 1” για τον μήνα Νοέμβριο
Οικονομία
20:10 - 27 Οκτ 2025

ΥΠΕΝ: Ισχυρό ενδιαφέρον στη νέα δημοπρασία για το ειδικό προϊόν δυναμικότητας “Route 1” για τον μήνα Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ ,  στη νέα δημοπρασία για το μηνιαίο ειδικό προϊόν μεταφοράς φυσικού αερίου “Route 1”, που πραγματοποιήθηκε σήμερα από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία που αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Trans-Balkan), δεσμεύτηκε για τον μήνα Νοέμβριο συνολική ποσότητα 6.320.000 KWh/ημέρα (6,32 GWh/ημέρα) από τρεις (3) χρήστες.

Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία του βελτιωμένου προϊόντος δυναμικότητας “Route 1”, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές προς διάθεση για περίοδο έξι (6) μηνών, έως και τον Απρίλιο του 2026, με στόχο την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.

Εν όψει της χειμερινής περιόδου, το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, καθώς και τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά.

Μετά την εξέλιξη αυτή, καθίσταται σαφές ότι η συνάντηση των Διαχειριστών που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αποτέλεσμα την μεσοσταθμική μείωση των ταριφών κατά 10% (50% μείωση από Τransgaz και VestMoldTransgaz), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της δημοπρασίας.

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