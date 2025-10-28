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Circana: Η «φθηνή λύση» δεν είναι πια τόσο φθηνή - Τα private label ανατιμώνται ταχύτερα
Οικονομία
11:28 - 28 Οκτ 2025

Circana: Η «φθηνή λύση» δεν είναι πια τόσο φθηνή - Τα private label ανατιμώνται ταχύτερα

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά, η ψαλίδα τιμών μεταξύ επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) παραμένει σχεδόν αμετάβλητη τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Circana.

Η αξία του «τυπικού καλαθιού» των 60 βασικών κατηγοριών ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG) ανέρχεται σήμερα στα 210,82 ευρώ για τα επώνυμα προϊόντα, έναντι 212,06 ευρώ πέρυσι, ενώ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η αντίστοιχη αξία έχει διαμορφωθεί στα 145,85 ευρώ, από 146,17 ευρώ ένα χρόνο πριν.

Η διαφορά των 65 ευρώ, ή 44,7%, μεταξύ των δύο καλαθιών, παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2023 και το 2022.

Τα προϊόντα «φθηνής λύσης» ακριβαίνουν ταχύτερα

Σε σύγκριση με το 2021, το επώνυμο καλάθι έχει αυξηθεί κατά 15,85% (από 181,97 ευρώ σε 210,82 ευρώ), ενώ το καλάθι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έχει καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, 19,71% (από 121,83 ευρώ σε 145,85 ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρότι τα private label προϊόντα θεωρούνται η «φθηνή» επιλογή των καταναλωτών, ανατιμώνται πλέον ταχύτερα από τα επώνυμα.

Το περιεχόμενο του «καλαθιού»

Το «καλάθι» της Circana συγκροτείται από ένα αντιπροσωπευτικό προϊόν σε κάθε μία από τις 60 κορυφαίες κατηγορίες της αγοράς, όπως ελαιόλαδο, ρύζι, χυμοί, δημητριακά, απορρυπαντικά κ.ά.

Η τιμή του κάθε προϊόντος προκύπτει διαιρώντας τις συνολικές πωλήσεις σε αξία με τις συνολικές πωλήσεις τεμαχίων, ενώ λαμβάνονται υπόψη όλες οι εβδομαδιαίες προσφορές.

Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν περίπου το 72% της συνολικής αγοράς FMCG.

Αυξημένη κατανάλωση σε αξία και όγκο

Παράλληλα, η κατανάλωση εμφανίζει ισχυρή ανοδική τάση, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο.

Από τις αρχές του έτους έως τις 5 Οκτωβρίου, οι συνολικές πωλήσεις FMCG αυξήθηκαν:

+5,1% σε αξία, +3,7% σε όγκο πωλήσεων, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο ενισχύθηκε κατά 1,4%.

Στα επώνυμα προϊόντα, η αύξηση διαμορφώθηκε σε: +4,7% σε αξία, +3,6% σε τεμάχια,

με τη μέση τιμή να ανεβαίνει κατά 1,1%.

Αντίστοιχα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σημειώθηκε: +6% αύξηση σε αξία, +3,9% σε τεμάχια, με άνοδο 2,1% στη μέση τιμή.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις, χωρίς όμως η επιλογή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να εξασφαλίζει πια σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς οι ανατιμήσεις είναι πλέον γενικευμένες.

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