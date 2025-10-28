Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και οικογένειες

Η συζήτηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ξεκινά άμεσα, με στόχο την ψήφισή του τις επόμενες ημέρες και την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της φορολογικής πολιτικής.

Αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες και τα εισοδήματα

Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων για μισθωτούς και συνταξιούχους, με μειώσεις συντελεστών που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή την ηλικία του φορολογουμένου.

Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης στις εφημερίες από 22% σε 20%.

Παράλληλα, παρατείνεται το μέτρο κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το 2026, στο πλαίσιο της συνέχισης της προσπάθειας για περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Κίνητρα για οικογένειες και μικρούς οικισμούς

Με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το νομοσχέδιο προβλέπει απαλλαγή από τα τεκμήρια για νέες μητέρες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, προσφέροντας φορολογική ανάσα και κίνητρα παραμονής στην ελληνική ύπαιθρο.

Νέο πλαίσιο για τα ενοίκια και τον ΕΝΦΙΑ

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα αλλάζει, με τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου κλιμακίου για εισοδήματα 12.000–24.000 ευρώ και συντελεστή 25%, αντί του σημερινού 35%. Παραμένει η φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που είχαν δηλωθεί ως κενά ή βραχυχρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιφέρεια, με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και πλήρη κατάργησή του από το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – ή 1.700 στον Έβρο – με αξία έως 400.000 ευρώ.

Μειώσεις ΦΠΑ και επενδυτικά κίνητρα

Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και της Σαμοθράκης, ενώ παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στις νέες απούλητες οικοδομές για όλο το 2026.

Επιπλέον, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ενίσχυσης περιφερειακών επενδύσεων, με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014. Προβλέπεται έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις έως το 2028, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, που αναμένεται να μειώσει το κόστος για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Αυξήσεις επιδομάτων και στήριξη των Σωμάτων Ασφαλείας

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυξήσεις επιδομάτων και νέο καθεστώς αποδοχών για τα Σώματα Ασφαλείας, με ανώτατο όριο αποδοχών ίσο με τον βασικό μισθό του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Αναπροσαρμόζονται επίσης τα επιδόματα των διπλωματών, ενώ καθιερώνεται νέο επίδομα για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Παράλληλα, θεσπίζεται ετήσια επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στηρίζοντας την εγχώρια οπτικοακουστική παραγωγή.

Η νέα εποχή των πληρωμών μέσω IRIS και η παράταση ενός μήνα

Έως την 1η Δεκεμβρίου καθίσταται υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να δίνει παράταση ενός μήνα από την αρχική ημερομηνία. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις στις υποδομές, με τράπεζες και παρόχους πληρωμών (acquirers) να εργάζονται εντατικά για την επίλυσή τους.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση είναι 10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά.

Το σύστημα IRIS χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες, με όριο συναλλαγών 500 ευρώ ημερησίως και 1.000 ευρώ συνολικά την ημέρα, ενώ από το 2026 τα όρια θα αυξηθούν.

Το φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί πριν το τέλος της εβδομάδας, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων για τις αλλαγές που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2026.