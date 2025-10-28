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Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
10:07 - 28 Οκτ 2025

Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση έδωσε παράταση ως την 1η Δεκεμβρίου για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής στις επιχειρήσεις.

Αντί για την 1η Νοεμβρίου, λοιπόν, η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από τα νομικά πρόσωπα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου. Η μετάθεση προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με αυτό «τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 5193/2025 (Α’ 56), με σκοπό την παράταση της έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από τα νομικά πρόσωπα, ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 47 του σχεδίου νόμου το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η.11.2025», όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι παράταση είχαν ζητήσει πολλοί φορείς. Μεταξύ αυτών το ΒΕΘ που έστειλε επιστολή στον στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Οι επιχειρήσεις διαμαρτυρήθηκαν καθώς «παρά τη θεσμοθέτηση της νέας υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια η ολιγωρία από την πλευρά των τραπεζών δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε άδικα πρόστιμα επιχειρήσεις που δεν θα κατορθώσουν να συμμορφωθούν έως την 1η Νοεμβρίου».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 10:14
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