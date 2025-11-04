Οικονομική ανασφάλεια για τα ελληνικά νοικοκυριά: Πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και «ψαλίδι» στις δαπάνες
Οικονομία
20:45 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ελαφριά βελτίωση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, όπως έδειξε έρευνα του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα (Τρίτη, 4/11). Ωστόσο, τα νέα δεν είναι εξίσου καλά και για τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος εξασθένισε, πέφτοντας από τις -45,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο στις -47,6 μονάδες.  

Η υποχώρηση στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης έρχεται να επιβεβαιώσει κάτι ήδη γνωστό, τόσο εμπειρικά, όσο και μέσα από έρευνες που έχουν προηγηθεί.

Μία εξ αυτών είναι η Διεθνής Έρευνα «Global Public Confidence» που διενεργήθηκε σε 21 χώρες από το Δίκτυο IRIS και την Focus Bari για την Ελλάδα. Στην έρευνα αυτή φαίνεται πως η ανησυχία για το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες που καταγράφονται, καθώς 9 στα 10 νοικοκυριά αναφέρουν ότι μέσα σε ένα χρόνο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν έχουν διογκωθεί.

Έτσι, σχεδόν 9 στους 10 (88%) είχαν απαντήσει πως έχουν αναγκαστεί να κάνουν περικοπές στην αγορά ρούχων, ενώ το 85% έχει περιορίσει το φαγητό έξω και το 72% ανέφερε ότι αγοράζει λιγότερα τρόφιμα.

Όσον αφορά, δε, στις… εκπτώσεις που κάνουν οι καταναλωτές στα είδη ένδυσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης έρευνας, με την Κένυα, την Τουρκία και τον Παναμά να ακολουθούν.

Και τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί, αφού και το στεγαστικό αποτελεί μεγάλο «αγκάθι» για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό αποτυπώνεται και στην συγκεκριμένα έρευνα, καθώς το 34% των ερωτηθέντων απάντησε ότι καθυστερεί τις πληρωμές ενοικίου ή στεγαστικού δανείου, λόγω δυσκολίας να ανταποκριθεί.

Επιστρέφοντας στην έκθεση του ΙΟΒΕ, βλέπουμε πως μέσα σε διάστημα ενός έτους ενισχύθηκαν οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, με 7 στους 10 σχεδόν να απαντούν ότι αναγνωρίζουν μία αισθητή επιδείνωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, απαισιόδοξες είναι και οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την μελλοντική τους οικονομική κατάσταση (σε διάστημα ενός έτους και πάλι), με το 58% (από 54%) των νοικοκυριών να προβλέπει πως τα οικονομικά του θα επιδεινωθούν ελαφρά ή αισθητά και μόλις το 6% να θεωρεί πιθανό να βελτιωθούν.

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές δεν καταγράφει ιδιαίτερα μεγάλο «σκορ», αλλά ο σχετικός δείκτης είναι σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Το 51% (από 53%) απαντά ότι θα αναγκαστεί να περικόψει αγορές ή δαπάνες, ενώ μόλις το 6% (από 4%) λέει το αντίθετο.

Ακόμη, η πρόθεσή τους για αποταμίευση υποχώρησε επίσης ελαφρά στις –67,5 μονάδες από -65,9 τον Σεπτέμβριο, αφού περισσότερα από 8 στα 10 (84%) νοικοκυριά απαντούν ότι δεν θεωρούν πιθανό να καταφέρουν να αποταμιεύσουν μέσα στο επόμενο 12μηνο.

Το εύρημα αυτό δεν είναι περίεργο εάν συσχετιστεί με ένα άλλο στοιχείο της έκθεσης: το 60% δηλώνει ότι «τα βγάζει πέρα» με το ζόρι (από 65%), ενώ ένα 9% (που έμεινε σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση) δήλωσε ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιεί μέρος των αποταμιεύσεών του.

Σχετικά με τον βαθμό αβεβαιότητας ως προς το τι θα φέρει το μέλλον, το 60% σχεδόν (59,4%) απάντησε ότι δύσκολα θα μπορούσε να κάνει ασφαλή πρόβλεψη.

Ωστόσο, η έρευνα της Focus Bari, είχε δείξει ότι οι Έλληνες έχουν αρκετά μεγάλη ανασφάλεια σχετικά με το οικονομικό τους μέλλον, με 3 στους 4 να θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενη προσωπική οικονομική κρίση. Αρνητική, δε, είναι η εικόνα που έχουν πολλοί και για το οικονομικό τους παρόν, καθώς το 35% είχε απαντήσει ότι νιώθει πως βρίσκεται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με το 2024, ενώ το 32% είπε πως ήταν μάλλον «στα ίδια».

