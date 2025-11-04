ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αλλά εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο
11:22 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται ελαφρώς τον Οκτώβριο και διαμορφώνεται στις 107,5 μονάδες, από 106,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Η βελτίωση αυτή προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση την οριακή εξασθένιση στη Βιομηχανία. Η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επανέρχεται, με τις σχετικά απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών να ενισχύονται. Πάρα την προσωρινή ισορροπία στο παγκόσμιο εμπόριο, οριστικές διευθετήσεις στο ζήτημα της επιβολής δασμών από και προς τις ΗΠΑ δεν έχουν υπάρξει, επομένως αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει και την εγχώρια βιομηχανία.

Στο εσωτερικό περιβάλλον, αν και οι ρυθμοί μεγέθυνσης παραμένουν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, εμφανίζουν χαρακτηριστικά κόπωσης, με προβληματισμό για την πορεία των επενδύσεων, ιδίως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται ελαφρώς κατά το τελευταίο διάστημα, όμως κινείται ακόμη συνολικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και εξακολουθεί να επηρεάζει τις προσδοκίες των νοικοκυριών. Η εφαρμογή των μέτρων οικονομικής πολιτικής που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ αναμένεται να επηρεάσει σε θετική κατεύθυνση τις προσδοκίες των νοικοκυριών από την αρχή του επόμενου έτους.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση διατηρήθηκε αμετάβλητο, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα εξασθένισαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ήπια.

➢ στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν ήπια, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένισαν σημαντικά.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται έντονα και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται κατακόρυφα.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, βελτιώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ εξασθένισε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 19:59
