Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει τη Δευτέρα 10/11 η πλατφόρμα - Οι ημερομηνίες πληρωμής
Οικονομία
16:20 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ξεκινούν τη Δευτέρα 10/11 οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν θα υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο για περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

«Στις 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, τρεις θα είναι οι πληρωμές με την πρώτη να καταβάλλεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη τον Μάιο και η τρίτη τον Ιούλιο του 2026», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος στο ΕΡΤnews.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και πού κυμαίνονται τα ποσά

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα — άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης — που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Τα κριτήρια για την επιδότηση

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό

και 24.000 ευρώ για ζευγάρι

το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα – Επιδόματα – Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
