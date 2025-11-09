Ο νέος φορολογικός χάρτης αλλάζει τα εισοδήματα από το 2026: Ποιοι κερδίζουν και πόσα

Από την ερχόμενη εβδομάδα, με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα αποτελεί επίσημα νόμο του Κράτους, φέρνοντας βαθιές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, σημαντικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και κίνητρα για νέους και οικογένειες.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης, με συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα 1,5 δισ. ευρώ το 2026 και 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2027 και μετά. Οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τα εισοδήματα άνω των 4 εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στην ενίσχυση του δημογραφικού, τη στήριξη της οικογένειας και τη δίκαιη φορολόγηση της εργασίας.

Ήδη πριν ακόμη την ψήφιση του νόμου, η ηλεκτρονική εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δέχτηκε πάνω από 530.000 επισκέψεις, καθώς οι φορολογούμενοι υπολογίζουν το ατομικό τους όφελος από τις νέες ρυθμίσεις.

Ποιοι ωφελούνται

Όλοι οι φορολογούμενοι θα δουν άμεσο ή έμμεσο όφελος, ακόμα και όσοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν φόρο, καθώς οι αυξήσεις στους μισθούς θα τους μεταφέρουν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια με χαμηλότερους συντελεστές.

Νέοι φορολογικοί συντελεστές από 1.1.2026

10.000–20.000 ευρώ: 20% (από 22%)

20.000–30.000 ευρώ: 26% (από 28%)

30.000–40.000 ευρώ: 34% (από 36%)

40.000–60.000 ευρώ: 39% (νέος ενδιάμεσος συντελεστής)

Πάνω από 60.000 ευρώ: 44% (χωρίς αλλαγή)

Εκτιμάται ότι πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις εισοδημάτων μέσω της μείωσης των συντελεστών.

Αυξήσεις μισθών & συντάξεων

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ένστολοι θα είναι οι πρώτοι που θα δουν καθαρή αύξηση αποδοχών μέσω μειωμένης παρακράτησης φόρου.

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα ακολουθήσουν με τις μισθοδοσίες Ιανουαρίου, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν τη διαφορά στα εκκαθαριστικά του 2027.

Οικογένειες με παιδιά: έως και 7.200€ ετήσιο όφελος

Η νέα φορολογική κλίμακα για οικογένειες φέρνει θεαματικές μειώσεις:

1 παιδί: 18% (από 22%)

2 παιδιά: 16%

3 παιδιά: 9%

4+ παιδιά: 0% φόρος για τα πρώτα 20.000 ευρώ

Παράδειγμα: Ζευγάρι με εισόδημα 25.000€ ο καθένας. Το όφελος χωρίς παιδιά είναι 600€, με ένα παιδί στα 1.200€, με δύο παιδιά στα 1.800€, με τρία παιδιά στα 3.400€ και με τέσσερα παιδιά στα 7.200€.

Νέοι έως 30 ετών: Μηδενικός φόρος για 70.000

Περίπου 260.000 νέοι θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.

Έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000€ → Μηδενικός φόρος

26–30 ετών → Μειωμένος συντελεστής 9% για τα πρώτα 20.000€

Παράδειγμα: Νέος 24 ετών με εισόδημα 15.000€ εξοικονομεί 2.000€ τον χρόνο (167€/μήνα).

Ενοίκια: Νέος συντελεστής 25% & κίνητρα για διάθεση ακινήτων

Όσον αφορά τα ενοίκια θεσπίζεται:

Νέος μειωμένος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000€.

Κίνητρο φοροαπαλλαγής τριετίας για ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν κατοικίες που έμεναν κλειστές για πάνω από 3 χρόνια.

Παράταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως 31.12.2026.

Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως για το 80% των ενοικιαστών.

Μειώσεις στα τεκμήρια έως 35%

Περίπου 500.000 φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από:

Κατοικίες και αυτοκίνητα → μείωση τεκμηρίων 30–35%.

Εξαίρεση των εξαρτώμενων τέκνων με δικό τους εισόδημα από το τεκμήριο των 3.000€.

Αναδρομική εφαρμογή για εισοδήματα 2025.

Στήριξη επαγγελματιών & μητέρων

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες έως 30 ετών → μηδενικός ή μειωμένος φόρος.

Νέες μητέρες → εξαίρεση από τεκμαρτό εισόδημα για 3 χρόνια.

Επέκταση μειωμένου εισοδήματος και σε μικρούς οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων.

Ηλεκτρονικές πληρωμές & ιατρικές δαπάνες

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά και τις ιατρικές δαπάνες, οι πολίτες κερδίζουν:

Έκπτωση 30% επί δαπανών έως 5.000€ για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Διπλός υπολογισμός ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών εξόδων.

Ελάφρυνση φόρου έως 3.200€ για συνεπείς φορολογουμένους.

Ειδικές ρυθμίσεις

Περιλαμβάνονται επίσης:

Φορολογικές ελαφρύνσεις για ιατρούς του ΕΣΥ,

Μισθολογικές αυξήσεις για ένστολους, διπλωμάτες, ερευνητές και υπαλλήλους πενταετούς φοίτησης,

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και ερευνητικού έργου ακόμη και με συμβάσεις έργου.

Οι «χαμένοι» των νέων μέτρων

Δεν έχουν όφελος όσοι δηλώνουν κάτω από 10.000€ ή εισοδήματα από ενοίκια κάτω από 12.000€. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα επωφεληθούν έμμεσα από νέα επιδόματα και μειώσεις φόρων, όπως: