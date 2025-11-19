Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ΧΑ από την Euronext αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας
Οικονομία
19:20 - 19 Νοε 2025

Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ΧΑ από την Euronext αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας - εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών μετά την ανακοίνωση για το deal μεταξύ Euronext και EXAE. 

«Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.», συνεχίζει η δήλωση του κ. Πιερρακάκη, ο οποίος στη συνέχεια προσθέτει:

«Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», καταλήγει ο υπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 19:22
