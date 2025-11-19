Οριστικό το deal για την ΕΧΑΕ – Στο 74,25% το ποσοστό της Euronext

Η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του ελέγχου της ΕΧΑΕ ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με θετική ανταπόκριση που αντιστοιχεί σε πάνω από το 74% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, το απόγευμα της Τετάρτης (19/11), η Euronext ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης με ανταλλαγή μετοχών, η οποία υπεβλήθη στις 30 Ιουλίου 2025, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 η κάθε μία εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η Euronext και οποιαδήποτε «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» με την Euronext, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως της Euronext σε ευρώ ονομαστικής αξίας €1,60 η κάθε μία, με σχέση ανταλλαγής 0,050 Μετοχής του Ανταλλάγματος προς μία (1) Μετοχή ATHEX.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία έληξε στις 17 Νοεμβρίου 2025, 1.962 μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα, συνολικά, 42.953.405 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή.

Συνεπώς, η προϋπόθεση του Μειωμένου Ελαχίστου Αριθμού Μετοχών, να έχουν προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα, και να μην έχουν ανακληθεί, 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, έχει ικανοποιηθεί.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2025 η ΕΚ παρείχε: (α) την έγκρισή της σχετικά με την άμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEX, (β) την έγκρισή της σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXClear, (γ) την έγκρισή της σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXCSD, και (δ) την έγκρισή της σχετικά με την απόκτηση από τους Μετόχους Αναφοράς της Euronext έμμεσης συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% στην ATHEX, στην ATHEXCSD και στην ATHEXClear.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, η ΡΑΑΕΥ και η ΕΚ παρείχαν την έγκρισή τους σχετικά με τη αλλαγή ελέγχου της ATHEX λόγω της συμμετοχής της στην HenEx και στην EnExClear.

Συνεπώς, οι αιρέσεις έχουν πληρωθεί.

Περαιτέρω διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών ATHEX που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Προσφέρων θα εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν προς διαπραγμάτευση στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών ATHEX που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται, στις 24 Νοεμβρίου 2025, ενώ η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Η Euronext θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, εφόσον είναι απαραίτητο, για οποιαδήποτε αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η Deutsche Bank AG ενήργησε ως Σύμβουλος της Euronext για τη Δημόσια Πρόταση. H δικηγορική εταιρία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Euronext για τη συναλλαγή.

Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ΧΑ από την Euronext αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Σε σχετική του δήλωση, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε πως η εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext είναι «μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια». Τόνισε, ακόμη, πως «θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας».