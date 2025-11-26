ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η καταβολή τακτικών και έκτακτων επιδομάτων

Τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για το μήνα Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθούν την ερχόμενη Παρασκευή (28/11) στους δικαιούχους σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Αναλυτικά ακολουθούν τα επιδόματα και οι δικαιούχοι: Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ