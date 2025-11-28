ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 1,4% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,3%. O αντίστοιχος δείκτης τον Οκτώβριο του 2024, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 - Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 μειώθηκε κατά 1,4%. Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς μειώθηκε κατά 4,5% (Πίνακας 3.Ι), ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς παρέμεινε αμετάβλητος. Στη συνέχεια ακολουθούν οι επιμέρους μεταβολές για κάθε αγορά:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,3%, τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: