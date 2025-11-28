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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 0,7% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Σεπτέμβριο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:11 - 28 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 0,7% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Παρασκευή (28/11) τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 5,3%.

• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 8,1%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,3% (Πίνακας 5). • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 1,9%.

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