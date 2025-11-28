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Ετήσια έντοκα γραμμάτια ύψους €500 εκατ.: Δημοπρασία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Οικονομία
16:28 - 28 Νοε 2025

Ετήσια έντοκα γραμμάτια ύψους €500 εκατ.: Δημοπρασία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 4 Δεκεμβρίου 2026.  

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Σημειώνεται πως δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 16:41
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