Ετήσια έντοκα γραμμάτια ύψους €500 εκατ.: Δημοπρασία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 (Τ+2).
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού.
Σημειώνεται πως δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση.