ΥΠΑΝ: Πρόσκληση για τη θέση Διοικητή της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή», η οποία συστάθηκε με το ν.5255/28.11.2025 (Α’219).

Με βάση την πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέση του διοικητή, οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμον 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, να υποβάλουν εντός δέκα ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).