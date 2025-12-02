OEE: Εκπαιδευτικό επίδομα 1900 ευρώ σε άνεργους οικονομολόγους για συμμετοχή σε Δράση Κατάρτισης και Πιστοποίησης

- Άνεργοι Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι,
- Έως 29 ετών,
- Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ,
- Από όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (200 ώρες New Skills – εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ωρών Soft Skills – οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
Παράλληλα, παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με δώδεκα (12) συνεδρίες.
Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ακολούθων αντικειμένων κατάρτισης:
- Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Οικονομική Ανάλυση
- Διοίκηση και Διαχείριση έργου
- Διαχείριση Αφερεγγυότητας
- Εσωτερικός Έλεγχος
- Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης
- Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)
- Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)
Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 1.900,00 €.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ήδη σε εξέλιξη.
Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ.