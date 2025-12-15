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Χατζηδάκης: Από το 2019 κάναμε για τη φοροδιαφυγή όσα δεν έγιναν σε όλη τη Μεταπολίτευση
Οικονομία
10:59 - 15 Δεκ 2025

Χατζηδάκης: Από το 2019 κάναμε για τη φοροδιαφυγή όσα δεν έγιναν σε όλη τη Μεταπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κάναμε από το 2019 και μετά – και ιδιαίτερα από το 2023 έως το 2025 – όσα δεν είχαν γίνει σε ολόκληρη τη Μεταπολίτευση, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε σχετική ανάρτησή του.  

Αναλυτικά, αναφέρει: «Είχαμε άραγε κάποιο μαγικό ραβδί και το κενό ΦΠΑ το 2023 ήταν μειωμένο κατά 61% σε σχέση με το 2017; Ενώ το 2024, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ ήταν 9%, όσο περίπου δηλαδή ο ευρωπαϊκός μέσος όρος; Προφανώς και όχι. Δέσμευσή μας ήταν να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2027!».

«Αυτό που συνέβη είναι ότι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κάναμε από το 2019 και μετά - και ιδιαίτερα από το 2023 έως το 2025 - όσα δεν είχαν γίνει σε ολόκληρη τη Μεταπολίτευση. Ψηφίσαμε και ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε 11 σχετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η διασύνδεση πάνω από 400.000 ταμειακών μηχανών με τα POS και το myDATA», τονίζει ο Κ. Χατζηδάκης και προσθέτει:

«Το 2024 είχαμε 960 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ χάρη σε αυτές ακριβώς τις πρωτοβουλίες και λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας. Και το 2025 έχουμε 950 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής συνεχίζουν να αποδίδουν.

Χάρη στη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το πεδίο, μπορούμε να μειώνουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη, να στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και να καλύπτουμε τις εθνικές ανάγκες.

Χαίρομαι που ως Υπουργός Οικονομικών δεν λογάριασα τις αντιδράσεις και προχώρησα αυτή τη σημαντική προσπάθεια για τη φοροδιαφυγή. Και που ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γιώργος Πιτσιλής συνεχίζουν αυτή τη πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία έχει έντονο χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης!», καταλήγει η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

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