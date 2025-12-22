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Επίδομα θέρμανσης: Εκκίνηση πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα χρήματα και ποιοι τα δικαιούνται
Οικονομία
09:56 - 22 Δεκ 2025

Επίδομα θέρμανσης: Εκκίνηση πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα χρήματα και ποιοι τα δικαιούνται

Γιώργος Αλεξάκης
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Ξεκινούν αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, να καταβάλλονται τα ποσά για προκαταβολή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.  

Έτσι, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους, είτε το 60% του ποσού που είχαν λάβει πέρυσι, είτε – σε περιπτώσεις νέων δικαιούχων – το 50%.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ποσό ύψους τουλάχιστον 80 ευρώ, που είναι και το χαμηλότερο ποσό, θα καταβληθεί οριζόντια.

Οι ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος έχουν ορισθεί ως εξής:

- Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

- Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων).

- Έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

- Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις

Να σημειωθεί ότι στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις.

Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

*Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

*Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε έως 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

*Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

*Αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025) έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Οι «βαθμοημέρες»

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%.

Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

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