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Ο Άη Βασίλης δεν «επισκέφθηκε» φέτος τη Wall: Τρίτη πτωτική συνεδρίαση για τον S&amp;P 500
Χρηματιστήρια
23:21 - 30 Δεκ 2025

Ο Άη Βασίλης δεν «επισκέφθηκε» φέτος τη Wall: Τρίτη πτωτική συνεδρίαση για τον S&P 500

Reporter.gr Newsroom
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Υποτονικό το κλίμα στην Wall Street για ακόμα μία ημέρα με τους επενδυτές να έχουν το μυαλό τους στην αργία της Πρωτοχρονιάς, ενώ ακόμη και η – έστω και με οριακή πλειοψηφία- μείωση των επιτοκίων της Fed δεν αντέστρεψε το  κλίμα.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 0,14% και έκλεισε στις 6.896,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,24% στις 23.419,08 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε απώλειες 94,87 μονάδων ή 0,20%, κλείνοντας στις 48.367,06 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες ξεκίνησαν την εβδομάδα με απώλειες, κυρίως λόγω πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο. Η Nvidia κατέγραψε δεύτερη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, όπως και η επίσης συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη Palantir Technologies.

Παρά τις πρόσφατες απώλειες, οι συγκεκριμένες μετοχές, όπως και άλλες του ίδιου «AI trade», μεταξύ των οποίων η Advanced Micro Devices (AMD), παραμένουν από τους μεγάλους κερδισμένους της χρονιάς. Η Nvidia έχει ενισχυθεί κατά 39% από τις αρχές του έτους, ενώ η Palantir και η AMD σημειώνουν άνοδο 139% και 78% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον Bill Northey της U.S. Bank Asset Management, τα κέρδη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να συνεχιστούν και το νέο έτος, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της τεχνολογίας και της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων.

«Οι πρώτοι και πιο ξεκάθαροι ωφελημένοι μέχρι στιγμής είναι οι λεγόμενοι “picks-and-shovels” παίκτες, δηλαδή οι κατασκευαστές ημιαγωγών και οι βασικοί προμηθευτές που τροφοδοτούν αυτή την ανάπτυξη», ανέφερε. «Πιστεύουμε ότι καθώς προχωρούμε προς το 2026, μεγαλύτερο όφελος θα αρχίσουν να αποκομίζουν οι εταιρείες που εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από αύξηση της παραγωγικότητας και επιτάχυνση της εταιρικής κερδοφορίας».

Όπως πρόσθεσε, «εκτιμούμε επίσης ότι το 2026 μπορεί να υπάρξει διεύρυνση της ανόδου στην αγορά, καθώς φέτος η ηγεσία ήταν σχετικά περιορισμένη σε λίγους τίτλους».

Αντίδραση στα πολύτιμα μέταλλα μετά τη βουτιά – Νέα άνοδος για χρυσό και ασήμι

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψαν την Τρίτη τα πολύτιμα μέταλλα, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές επανεστίασαν στους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός κινήθηκε εκ νέου ανοδικά, με την τιμή spot να ενισχύεται κατά 0,8% στα 4.364,70 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο 1%, φτάνοντας τα 4.386,30 δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα το πολύτιμο μέταλλο είχε υποχωρήσει άνω του 4%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 21 Οκτωβρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων που καταγράφηκε την Παρασκευή.

Παρά τη διόρθωση, ο χρυσός παραμένει ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 2025, καταγράφοντας άνοδο 66% από την αρχή του έτους, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη ετήσια απόδοση από το 1979, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καταφύγιο σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση στο ασήμι, το οποίο ανέκαμψε δυναμικά μετά τη χθεσινή του κατάρρευση. Αφού τη Δευτέρα άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στα 83,62 δολάρια ανά ουγγιά και στη συνέχεια σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Αύγουστο του 2020, την Τρίτη κατέγραψε άνοδο 7,3%, διαμορφούμενο στα 77,48 δολάρια. Σε ετήσια βάση, το ασήμι εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο 168%.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 5,1% στα 2.216,45 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας μετά τη χθεσινή της βουτιά. Τη Δευτέρα είχε προηγουμένως φτάσει σε ιστορικό υψηλό στα 2.478,50 δολάρια, για να καταγράψει στη συνέχεια πτώση 14,5%, τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ για το μέταλλο.

Το παλλάδιο κινήθηκε επίσης ανοδικά, με κέρδη 1,6% στα 1.639,08 δολάρια, μετά τη χθεσινή του κατρακύλα κατά περίπου 16%.

Η έντονη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις αγορές πολύτιμων μετάλλων αποτυπώνει το νευρικό κλίμα των επενδυτών, οι οποίοι σταθμίζουν συνεχώς τους κινδύνους και τις ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Μικρές απώλειες για το πετρέλαιο

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τρίτης το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των ειρηνευτικών προσπαθειών για την Ουκρανία. Το αμερικανικό WTI παραδόσεως Φεβρουαρίου έχασε 13 cents ή 0,2% και έκλεισε στα 57,95 δολ. το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το Brent του Φεβρουαρίου υποχώρησε μόλις 2 cents ή 0,03% στα 61,92 δολ. το βαρέλι, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο του Μαρτίου έχασε 16 cents και έκλεισε στα 61,33 δολ.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 23:28
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