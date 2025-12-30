ΕΥΔΑΠ: Αλλαγές στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Τι ισχύει για τους καταναλωτές

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τις επικείμενες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος και της πενταετούς ρυθμιστικής περιόδου και αναμένονται να ισχύσουν έως το 2029.

Τι ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ, οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Αναπροσαρμόζεται μόνο το πάγιο, κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, αναλογικά με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού.

Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και το φθηνότερο μεταξύ άλλων πόλεων εντός της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη.

Ισχυρή κοινωνική προστασία

Μειώνεται το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων (ΕΕΤ, πολύτεκνοι, υπερήλικες), καθώς:

μηδενίζεται το πάγιο ,

, οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν ίδιες

Η κοινωνική πολιτική της ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbrm570el7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Γιατί είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή

Από την ΕΥΔΑΠ σημειώνουν πως για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, ο σωρευτικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 28%, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η αναπροσαρμογή αυτή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής, που θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και σχετίζονται με: την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στην κλιματική κρίση και τον κίνδυνο της λειψυδρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει:

αντικατάσταση παλαιών αγωγών,

μείωση διαρροών,

ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων,

έργα ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία φαινόμενα.

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο

Με την κατασκευή νέων υποδομών, αναβάθμιση υφιστάμενων για την καλύτερη διαχείριση αλλά και επαναχρησιμοποίηση του νερού, αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών συνολικού μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων και καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης για τον άμεσο εντοπισμό διαρροών απαντά η EΥΔΑΠ στην οξεία λειψυδρία με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Αττική.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεδομένου ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας τριακονταετίας ως προς την επάρκεια νερού, με τη στάθμη των ταμιευτήρων να έχει υποχωρήσει σε επισφαλή επίπεδα, η EΥΔΑΠ έχει εκπονήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να θωρακίσει την Αττική.

Το σχέδιο που θα υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας, αφενός θα περιορίσει τις άσκοπες απώλειες νερού στο δίκτυο και αφετέρου θα συγκρατήσει την περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων μέσω κυκλικής χρήσης νερού από μη οικιακούς καταναλωτές.

Στο σκέλος της ύδρευσης η EΥΔΑΠ έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 730 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων του δικτύου αγωγών ώστε να αφαιρεθούν πεπαλαιωμένα κομμάτια που «χάνουν» νερό και την εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών.

«Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν σε ορισμένα παλιά τμήματα του δικτύου βλέπουμε συχνά απώλειες νερού», δήλωσε κυβερνητική πηγή με γνώση των συζητήσεων που έχουν γίνει μεταξύ κυβέρνησης και EΥΔΑΠ τους τελευταίους 12 μήνες ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. «Μειώνοντας τις απώλειες στο δίκτυο η Αττική γίνεται πιο υδρολογικά πιο ανθεκτική, κάτι που είναι κρίσιμο ούτως ή άλλως σε μία περίοδο που το κλίμα αλλάζει».

Ο δεύτερος πυλώνας μεγάλων παρεμβάσεων αφορά στην αποχέτευση, με επενδύσεις της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ και αιχμή την καλύτερη δευτερογενή αξιοποίηση «χρησιμοποιημένων» υδάτων από βιομηχανικές μονάδες και για άρδευση, χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Κομβικής σημασίας στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με δεύτερη πηγή που έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του εγχειρήματος, είναι η επέκταση της εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, όπου μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν έως και σήμερα να εξυπηρετούνται από βόθρους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων, δηλαδή περίπου 410.000 κατοίκων, στο δίκτυο αποχέτευσης, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων πέραν των πέντε που ήδη λειτουργούν στην Αττική, αλλά και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια.

«Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυκλικά υδάτινους πόρους και να μετατρέψουμε το αποχετευτικό σύστημα σε ασφαλή πάροχο νερού για βιομηχανικές ή αγροτικές εργασίες», τόνισε η δεύτερη κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας πως έτσι θα μειωθεί η πίεση στον Μόρνο και στην Υλίκη και θα προστατευθεί περισσότερο η Αττική από τυχόν διακυμάνσεις στη συνεχή διαθεσιμότητα νερού.

Παραμένει ο συναγερμός

Σε κάθε περίπτωση όμως, από κάθε πλευρά επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού. «Οι δύο μεγάλοι ταμιευτήρες στους οποίους βασίζεται η Αθήνα, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει το 40% και πλέον των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά ρυάκια στα οποία παραδοσιακά στηριζόμαστε για για καλυφθούν οι απώλειες στερεύουν επειδή δεν υπάρχουν πολλά χιόνια στις βουνοκορφές», υπογράμμισε τρίτη πηγή, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υδρολογική κατάσταση στην πρωτεύουσα και με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

«Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι ακόμα χειρότερες», τόνισε η ίδια πηγή.