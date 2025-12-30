Ρήγμα στον συνασπισμό για την Υεμένη: Το Ριάντ κατηγορεί τα ΗΑΕ για μεταφορά όπλων

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που επιχειρεί στην Υεμένη κατηγόρησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για μεταφορά όπλων και πυρομαχικών, μετά τον εντοπισμό φορτίου στο νότιο λιμάνι της Μουκάλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνασπισμού, το φορτίο που έφτασε από τα ΗΑΕ περιείχε εμπορευματοκιβώτια με οπλισμό και πυρομαχικά, παρά τις διαβεβαιώσεις του Άμπου Ντάμπι ότι επρόκειτο για υλικό που δεν περιλάμβανε όπλα και προοριζόταν αποκλειστικά για τις δικές του δυνάμεις.

Το Ριάντ υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες πως ο συγκεκριμένος οπλισμός δεν θα παρέμενε στο λιμάνι, αλλά επρόκειτο να μεταφερθεί και να διανεμηθεί σε περιοχές της επαρχίας Χαντραμούτ, γεγονός που, σύμφωνα με τον συνασπισμό, εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και παραβίασης των συμφωνημένων όρων δράσης στην Υεμένη.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις εντάσεις και τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των συμμάχων στον πόλεμο της Υεμένης, σε ένα ήδη περίπλοκο και εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.