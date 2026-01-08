Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου ύψους €124,7 εκατ.

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Δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.710.130 ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται οι πράξεις:

1. «Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη – Β΄ Φάση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.431.920 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,6 χλμ., μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποσταθμών έλξης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο, συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ, αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις.

2. «Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης – Β΄ Φάση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 51.273.576 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,5 χλμ., με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.