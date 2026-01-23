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Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης συνολικής αξίας 850.000 ευρώ
Οικονομία
16:59 - 23 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης συνολικής αξίας 850.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: επανασχεδιασμό και αντικατάσταση της υφιστάμενης δαπεδόστρωσης, με νέα, φυσικά υλικά (κυβόλιθος), αναβάθμιση της αισθητικής και των βιοκλιματικών συνθηκών, αποκατάσταση της προσπελασιμότητας, μεταφορά και επανατοποθέτηση υφιστάμενων προτομών.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η προώθηση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού και κυρίως η δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού δημόσιου χώρου.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις» του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ του ΕΠΑ και δικαιούχος ορίζεται ο Δήμος Βελβεντού.

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