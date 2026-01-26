«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 92.799 παιδιά το 2025

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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε πως το 2025 στήριξε 92.799 παιδιά και διαχειρίστηκε 195.282 κλήσεις. Καθημερινά 5 παιδιά και έφηβοι επικοινωνούν ζητώντας βοήθεια και υποστήριξη.

Σε δήλωση του ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε:

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί που κακοποιήθηκε, που έχει πρόβλημα υγείας, που εξαφανίστηκε. Το 2025 στηρίξαμε 92.799 παιδιά. Δηλαδή 254 παιδιά κάθε μέρα.»

{https://www.youtube.com/watch?v=jeKKsjF-GMU}

Απολογισμός έργου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

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