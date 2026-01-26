«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 92.799 παιδιά το 2025

Σε δήλωση του ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε:
«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί που κακοποιήθηκε, που έχει πρόβλημα υγείας, που εξαφανίστηκε. Το 2025 στηρίξαμε 92.799 παιδιά. Δηλαδή 254 παιδιά κάθε μέρα.»
{https://www.youtube.com/watch?v=jeKKsjF-GMU}
Απολογισμός έργου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Στατιστικά Στοιχεία
- υποστήριξη 92.799 παιδιών, που συνεπάγεται 254 παιδιά την ημέρα
- διαχείριση 195.282 κλήσεων στις 6 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, που συνεπάγεται 535 κλήσεις καθημερινά
- επώνυμες και ανώνυμες αναφορές στη Γραμμή SOS1056 και στο Cyber Tipline Hellas για κακοποίηση, παραμέληση κ.λπ. για 10 παιδιά καθημερινά
- αναφορές ή/και υποστήριξη για Αυτοκτονία, Αυτοκτονικό Ιδεασμό, Αυτοτραυματισμό σε 2 παιδιά καθημερινά
- Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά σε άμεσο κίνδυνο για 2 παιδιά κάθε 3 ημέρες
- Συμβουλευτική υποστήριξη για 10 παιδιά καθημερινά
- Υποστήριξη 1 παιδιού και της μητέρας του, θύματος ενδοοικογενειακής βίας, καθημερινά
- αναφορές ή/και υποστήριξη για Bullying σε 2 παιδιά κάθε 3 ημέρες
- αναφορές ή/και υποστήριξη για Κινδύνους μέσω Διαδικτύου (CYBERBULLYING | SEXTORTION |
GROOMING κ.λπ.) σε 1 παιδί καθημερινά
- αναφορές ή/και υποστήριξη για Σεξουαλική κακοποίηση σε 1 παιδί καθημερινά
- αναφορές ή/και υποστήριξη για Αυτοκτονία, Αυτοκτονικό Ιδεασμό, Αυτοτραυματισμό σε 2 παιδιά καθημερινά
- Παρεμβάσεις πρόληψης και εκπαιδευτικά προγράμματα σε 140 μαθητές καθημερινά
- Διακομιδές 8 παιδιών και νεογνών καθημερινά
- Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 22 παιδιά καθημερινά
- Αναζήτηση 1 αγνοούμενου παιδιού κάθε 2 ημέρες
- Κάλυψη των ιατρικών αιτημάτων 3 παιδιών με προβλήματα υγείας καθημερινά
- Κάλυψη όλων των αναγκών 47 παιδιών και των οικογενειών τους με προβλήματα διαβίωσης καθημερινά