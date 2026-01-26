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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 92.799 παιδιά το 2025
Ειδήσεις
17:55 - 26 Ιαν 2026

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε 92.799 παιδιά το 2025

Reporter.gr Newsroom
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε πως το 2025 στήριξε 92.799 παιδιά και διαχειρίστηκε 195.282 κλήσεις. Καθημερινά 5 παιδιά και έφηβοι επικοινωνούν ζητώντας βοήθεια και υποστήριξη.

Σε δήλωση του ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε:

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί που κακοποιήθηκε, που έχει πρόβλημα υγείας, που εξαφανίστηκε. Το 2025 στηρίξαμε 92.799 παιδιά. Δηλαδή 254 παιδιά κάθε μέρα.»

{https://www.youtube.com/watch?v=jeKKsjF-GMU}

Απολογισμός έργου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στατιστικά Στοιχεία

  • υποστήριξη 92.799 παιδιών, που συνεπάγεται 254 παιδιά την ημέρα
  • διαχείριση 195.282 κλήσεων στις 6 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, που συνεπάγεται 535 κλήσεις καθημερινά
  • επώνυμες και ανώνυμες αναφορές στη Γραμμή SOS1056 και στο Cyber Tipline Hellas για κακοποίηση, παραμέληση κ.λπ. για 10 παιδιά καθημερινά
  • αναφορές ή/και υποστήριξη για Αυτοκτονία, Αυτοκτονικό Ιδεασμό, Αυτοτραυματισμό σε 2 παιδιά καθημερινά
  • Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά σε άμεσο κίνδυνο για 2 παιδιά κάθε 3 ημέρες
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για 10 παιδιά καθημερινά
  • Υποστήριξη 1 παιδιού και της μητέρας του, θύματος ενδοοικογενειακής βίας, καθημερινά
  • αναφορές ή/και υποστήριξη για Bullying σε 2 παιδιά κάθε 3 ημέρες
  • αναφορές ή/και υποστήριξη για Κινδύνους μέσω Διαδικτύου (CYBERBULLYING | SEXTORTION | GROOMING κ.λπ.) σε 1 παιδί καθημερινά
  • αναφορές ή/και υποστήριξη για Σεξουαλική κακοποίηση σε 1 παιδί καθημερινά
  • αναφορές ή/και υποστήριξη για Αυτοκτονία, Αυτοκτονικό Ιδεασμό, Αυτοτραυματισμό σε 2 παιδιά καθημερινά
  • Παρεμβάσεις πρόληψης και εκπαιδευτικά προγράμματα σε 140 μαθητές καθημερινά
  • Διακομιδές 8 παιδιών και νεογνών καθημερινά
  • Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 22 παιδιά καθημερινά
  • Αναζήτηση 1 αγνοούμενου παιδιού κάθε 2 ημέρες
  • Κάλυψη των ιατρικών αιτημάτων 3 παιδιών με προβλήματα υγείας καθημερινά
  • Κάλυψη όλων των αναγκών 47 παιδιών και των οικογενειών τους με προβλήματα διαβίωσης καθημερινά
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