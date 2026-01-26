ΗΠΑ και Ιράν σε επιφυλακή: Το USS Abraham Lincoln στον Ινδικό Ωκεανό - Κλιμακούμενες απειλές από την Τεχεράνη

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρίσκεται πλέον στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), γεγονός που τη φέρνει πιο κοντά σε πιθανή υποστήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγές του CNN. Παρότι η μετακίνηση αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για στρατιωτική δράση, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει επιλογές χωρίς να έχει καταλήξει.

Μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου περιλαμβάνει συνήθως το ίδιο το αεροπλανοφόρο, καταδρομικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, αντιαεροπορικά πλοία και αντιτορπιλικά ή φρεγάτες ανθυποβρυχιακού πολέμου. Σύμμαχοι των ΗΠΑ, πάντως, πιέζουν την Ουάσινγκτον να αποφύγει οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ εντείνεται η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), τουλάχιστον 5.520 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων αυτόν τον μήνα, ενώ χιλιάδες ακόμη θάνατοι βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα το Ιράν να σταματήσει τη βία, απειλώντας ακόμη και με παρέμβαση, αν και πρόσφατα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα. Στην Τεχεράνη αποκαλύφθηκε μεγάλο mural με μαχητικά αεροσκάφη πάνω από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ κατά την προσευχή της Παρασκευής Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων.

Η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι είναι «πλήρως ικανή» να απαντήσει σε κάθε επίθεση με τρόπο που θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν διαθέτει εκτεταμένο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυο περιφερειακών συμμάχων και παραστρατιωτικών οργανώσεων, οι οποίες ενδέχεται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση σύγκρουσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης.