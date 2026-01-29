Παπαθανάσης: ΕΣΠΑ - Υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξη φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας

Με βάση ανακοίνωση, στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, έχουν ήδη ενταχθεί είκοσι δύο ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών δύο είναι σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα αφορά στην ενισχυση των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται:
- η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
- η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
- η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
- η σύνταξη τακτικών εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.