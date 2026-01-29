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Παπαθανάσης: ΕΣΠΑ - Υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξη φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας
Οικονομία
09:45 - 29 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: ΕΣΠΑ - Υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξη φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, χρηματοδοτείται με 480.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητριών- φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Με βάση ανακοίνωση, στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, έχουν ήδη ενταχθεί είκοσι δύο ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών δύο είναι σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα αφορά στην ενισχυση των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται:

  • η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
  • η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
  • η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • η σύνταξη τακτικών εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.
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