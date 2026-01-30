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Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού Α.Ε.Ι. μέσω ΕΣΠΑ
Οικονομία
11:09 - 30 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού Α.Ε.Ι. μέσω ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χρηματοδοτείται με 520.000 ευρώ στο πλαίσιο της δράσης «Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Με την ένταξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην συγκεκριμένη δράση, τα ΑΕΙ της χώρας που ήδη συμμετέχουν φτάνουν τα δεκαεννιά, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών έξι είναι σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της δράσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν στην:

• επεξεργασία δεδομένων ποιότητας για το ΑΕΙ και στη δημιουργία νέων διαδικασιών για τη συλλογή τους

• εκπόνηση τεκμηριωμένων εκθέσεων και αναφορών για την εξέλιξη των δεικτών επίδοσης,

• παρακολούθηση της επίδοσης του ΑΕΙ σε διεθνείς λίστες κατάταξης,

• επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί ιδίως από την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών,

• επιμόρφωση των στελεχών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού,

• αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας,

• απλούστευση των διαδικασιών και τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. και εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του.

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