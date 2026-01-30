ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη περιμένουν ότι το 2026 θα είναι καλύτερο
Επιχειρήσεις
10:39 - 30 Ιαν 2026

ifo: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη περιμένουν ότι το 2026 θα είναι καλύτερο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πλειονότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία αναμένει καλύτερη οικονομική πορεία.  

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ιδρύματος για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις σε 2.000 οικογενειακές επιχειρήσεις, η οποία διεξήχθη από την Edelman Data & Intelligence σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ifo.

Στις τέσσερις οικονομικά ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης, περισσότερες από μία στις δύο (55%) οικογενειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν βελτίωση της επιχειρηματικής τους κατάστασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Λιγότερο από το ένα τρίτο αναμένει ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. Μόνο το 13% στη Γερμανία αναμένει επιδείνωση.

«Οι επιχειρήσεις είναι ακόμη πιο αισιόδοξες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Περίπου τα δύο τρίτα των οικογενειακών επιχειρήσεων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία αναμένουν βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, Επικεφαλής Ερευνών του ifo. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν καλύτερη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική εξέλιξη ανέρχεται σε 66% στη Γερμανία, 72% στην Ισπανία, 67% στην Ιταλία και 63% στη Γαλλία.

Για τα δύο τρίτα των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της δικής τους ανταγωνιστικότητας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και οι ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης. «Παρότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι επικριτικές απέναντι στα πολυάριθμα γραφειοκρατικά έργα της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη δική τους ανταγωνιστικότητα, η πλειονότητα αξιολογεί το έργο της ΕΕ τα τελευταία πέντε χρόνια ως θετικό», λέει ο Wohlrabe.

Η έρευνα εξέτασε επίσης τους κινδύνους που βλέπουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τη δική τους ανταγωνιστικότητα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν συχνότερα την αύξηση των τιμών ενέργειας, ακολουθούμενη στενά από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τους κινδύνους ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής. Ακολούθησαν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι δασμοί και τα εμπορικά εμπόδια, καθώς και διάφορες πτυχές της ρύθμισης και της γραφειοκρατίας. Ειδικά στη Γερμανία, το κόστος της γραφειοκρατίας αναφέρεται συχνότερα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 28 Μαΐου έως τις 7 Ιουλίου 2025. Η ανάλυση καλύπτει συνολικά σχεδόν 2.000 οικογενειακές επιχειρήσεις. Καθεμία από τις τέσσερις χώρες εκπροσωπείται από περίπου 500 εταιρείες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;
Περιβάλλον

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
Επιχειρήσεις

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 09:57

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/08/2026 - 09:54

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:39

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:09

«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Αναλύσεις
12/08/2026 - 08:45

Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Οικονομία
12/08/2026 - 08:31

Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 07:59

Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 07:51

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Τεχνολογία
12/08/2026 - 07:47

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το μανιφέστο του Ζάγκερμπεγκ σχετικά με την ΤΝ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 23:40

Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 23:00

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «φρέναρε» τη Wall Street – Ισχυρές πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οικονομία
11/08/2026 - 22:30

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ