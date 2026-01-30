ifo: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη περιμένουν ότι το 2026 θα είναι καλύτερο

Η πλειονότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία αναμένει καλύτερη οικονομική πορεία.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ιδρύματος για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις σε 2.000 οικογενειακές επιχειρήσεις, η οποία διεξήχθη από την Edelman Data & Intelligence σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ifo.

Στις τέσσερις οικονομικά ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης, περισσότερες από μία στις δύο (55%) οικογενειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν βελτίωση της επιχειρηματικής τους κατάστασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Λιγότερο από το ένα τρίτο αναμένει ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. Μόνο το 13% στη Γερμανία αναμένει επιδείνωση.

«Οι επιχειρήσεις είναι ακόμη πιο αισιόδοξες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Περίπου τα δύο τρίτα των οικογενειακών επιχειρήσεων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία αναμένουν βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, Επικεφαλής Ερευνών του ifo. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν καλύτερη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική εξέλιξη ανέρχεται σε 66% στη Γερμανία, 72% στην Ισπανία, 67% στην Ιταλία και 63% στη Γαλλία.

Για τα δύο τρίτα των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της δικής τους ανταγωνιστικότητας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και οι ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης. «Παρότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι επικριτικές απέναντι στα πολυάριθμα γραφειοκρατικά έργα της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη δική τους ανταγωνιστικότητα, η πλειονότητα αξιολογεί το έργο της ΕΕ τα τελευταία πέντε χρόνια ως θετικό», λέει ο Wohlrabe.

Η έρευνα εξέτασε επίσης τους κινδύνους που βλέπουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τη δική τους ανταγωνιστικότητα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν συχνότερα την αύξηση των τιμών ενέργειας, ακολουθούμενη στενά από την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τους κινδύνους ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής. Ακολούθησαν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι δασμοί και τα εμπορικά εμπόδια, καθώς και διάφορες πτυχές της ρύθμισης και της γραφειοκρατίας. Ειδικά στη Γερμανία, το κόστος της γραφειοκρατίας αναφέρεται συχνότερα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 28 Μαΐου έως τις 7 Ιουλίου 2025. Η ανάλυση καλύπτει συνολικά σχεδόν 2.000 οικογενειακές επιχειρήσεις. Καθεμία από τις τέσσερις χώρες εκπροσωπείται από περίπου 500 εταιρείες.