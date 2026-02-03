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ΕΤΕπ: Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα - Το ρεκόρ του 2025, το γάλλιο και ο ορίζοντας του 2026
Οικονομία
09:44 - 03 Φεβ 2026

ΕΤΕπ: Στρατηγικός εταίρος η Ελλάδα - Το ρεκόρ του 2025, το γάλλιο και ο ορίζοντας του 2026

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε στρατηγικό εταίρο και «χώρα-πυλώνα» για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εξελιχθεί η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Έτσι, με βάση όσα ανέφερε, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Γιάννης Τσακίρης μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ΤτΕ, παρουσία του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη και του Διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, η ΕΤΕπ ο 2025 καταγράφηκε ως χρονιά-ορόσημο για τη συνεργασία των δύο πλευρών, με τη συνολική στήριξη να φτάνει σε ιστορικό υψηλό.

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ παρείχε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίζεται για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης που έχει προσφέρει ποτέ ο Όμιλος στη χώρα, αντανακλώντας –όπως τονίστηκε– την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας.

Οι επενδύσεις αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 900 ευρώ ανά πολίτη και εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις έως 10 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 3,7% του ΑΕΠ. Πέρα από τους αριθμούς, η χρηματοδότηση μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα: ανθεκτικότερες υποδομές ύδρευσης, πιο αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα, καλύτερη λειτουργία των πόλεων, ανάπτυξη επιχειρήσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον εκτιμάται ότι υπάρχει “έδαφος” για χρηματοδοτήσεις σε επενδύσεις κοντά στα 4 δισ ευρώ φέτος στην ελληνική οικονομία με τη “μερίδα του λέοντος” να αφορά την ενεργεία, κάτι που επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της ΕΤΕπ στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Επενδύσεις με στρατηγικό αποτύπωμα

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ, Τσακίρης βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής μετάβασης της Ευρώπης, λειτουργώντας ως «εργαστήριο» εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών στην πράξη. Οι επενδύσεις του Ομίλου είναι στοχευμένες και ευθυγραμμισμένες με συγκεκριμένους στρατηγικούς πυλώνες.

Πρώτος πυλώνας αποτελεί η κλιματική ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε την ΕΥΔΑΠ με 250 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης, ενώ για ακόμη μία χρονιά στήριξε τις ενεργειακές διασυνδέσεις με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε δίκτυα και έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Δεύτερος βασικός άξονας είναι η κοινωνική συνοχή. Με πρόσθετη χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», η συνολική στήριξη της ΕΤΕπ προς τους δήμους και τις τοπικές υποδομές έφτασε το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Τράπεζα παρενέβη στο στεγαστικό ζήτημα, επενδύοντας 95 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών στην Κρήτη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για επέκταση αντίστοιχων παρεμβάσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά, η στήριξη της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα το 2025 ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ.

Στήριξη επιχειρήσεων και στρατηγικών αλυσίδων αξίας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το 2025 η ΕΤΕπ χορήγησε 950 εκατ. ευρώ σε δάνεια και εγγυήσεις μέσω ελληνικών τραπεζών, με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι πόροι αυτοί αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολική χρηματοδότηση σχεδόν 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), θυγατρική του Ομίλου ΕΤΕπ, ενίσχυσε το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικών κεφαλαίων με πάνω από 220 εκατ. ευρώ, ενώ υπέγραψε εγγυήσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ με ελληνικές τράπεζες, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση περίπου 340 εκατ. ευρώ για τις ΜμΕ.

Σημαντική θεωρείται και η συμφωνία ύψους 90 εκατ. ευρώ για την παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών, όπως το γάλλιο, που καθιστά την Ελλάδα την πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη με παραγωγή του συγκεκριμένου στρατηγικού υλικού. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοποθετεί τη χώρα στον πυρήνα των τεχνολογιών του μέλλοντος.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ προχώρησε στην πρώτη αποκλειστικά στοχευμένη συναλλαγή της στην Ελλάδα στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση που ενισχύει εγχώριες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ρεκόρ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ και για τον ίδιο τον Όμιλο ΕΤΕπ, ο οποίος έφτασε τα 100 δισ. ευρώ σε επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πέρα από τη χρηματοδότηση, η Τράπεζα προσφέρει και τεχνική υποστήριξη, συμβάλλοντας στην ωρίμανση, τον σωστό σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα των έργων.

Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει με αυτοπεποίθηση. Η ΕΤΕπ δηλώνει παρούσα όχι για να καλύψει κενά, αλλά για να επιταχύνει τις φιλοδοξίες της χώρας, με στόχο το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης, στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο πράσινης ενέργειας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε ο κ. Τσακίρης στη συμφωνία των 90 εκατ. ευρώ για την παραγωγή γαλλίου, καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη με παραγωγή του στρατηγικού αυτού υλικού, αλλά και στην πρώτη αποκλειστικά στοχευμένη συναλλαγή της ΕΤΕπ στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας στην Ελλάδα.

Το “σήμα” της ΤτΕ

Στη μακροοικονομική σημασία των επενδύσεων για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας εστίασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσφατη αναθεώρηση των εθνικολογιστικών στοιχείων δείχνει σαφή μετατόπιση της ανάπτυξης προς τις επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, οι συνολικές επενδύσεις στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανήλθαν στο 17% του ΑΕΠ το 2025, από 11% το 2019, κυρίως λόγω της ανόδου των ιδιωτικών επενδύσεων. «Μεταπανδημικά, η συμβολή των επενδύσεων στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ήταν κατά μέσο όρο 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι μόλις 0,3 ποσοστιαίων μονάδων στη ζώνη του ευρώ», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι το επενδυτικό κενό σε σχέση με την Ευρωζώνη παραμένει, καθώς οι επενδύσεις εκεί εκτιμώνται στο 21% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε στρατηγική τη σχέση της Ελλάδας με την ΕΤΕπ, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις της Τράπεζας στη χώρα, ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ το 2025, αντιστοιχούν στο 1,4% του ΑΕΠ και στο 8,5% του συνόλου των επενδύσεων.

Πιερρακάκης: 16 δισεκ. από την ΕΤΕπ

Τον καταλυτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι η ΕΤΕπ έχει διαθέσει διαχρονικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στη χώρα.

«Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης. Είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία, και η συνεργασία μας με την ΕΤΕπ είναι στο σημείο όπου αυτές οι δύο πορείες συναντώνται».

Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι «το 2026 θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα, θα επενδύσουμε πιο στρατηγικά και θα πάμε ακόμη πιο μακριά», δίνοντας έμφαση τόσο σε μεγάλα έργα υποδομών και κρίσιμες πρώτες ύλες όσο και σε νέους τομείς, όπως η άμυνα και η προσιτή στέγαση. «Σήμερα δεν μιλάμε απλώς για έναν ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά για έναν εταίρο που συμβάλλει στο να μετακινηθεί η χώρα από τη διαχείριση κρίσεων στη διαμόρφωση λύσεων», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 09:49
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