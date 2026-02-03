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Ασία σε ρυθμούς ράλι: Άλμα 6% στην Κορέα, ρεκόρ στην Ιαπωνία
Χρηματιστήρια
09:32 - 03 Φεβ 2026

Ασία σε ρυθμούς ράλι: Άλμα 6% στην Κορέα, ρεκόρ στην Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο την Τρίτη (3/2), με αρκετούς βασικούς δείκτες να εκτοξεύονται, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ηγήθηκε των κερδών στην περιοχή, καταγράφοντας άλμα άνω του 6% στις 5,288.08 μονάδες. Οι βαριές μετοχές του δείκτη, SK Hynix και Samsung Electronics, ενισχύθηκαν πάνω από 8% και 10% αντίστοιχα, μετά τη βουτιά της Δευτέρας.

Παρότι η απότομη πτώση της προηγούμενης ημέρας ταρακούνησε τους επενδυτές, ορισμένοι τη θεωρούν τεχνική διόρθωση έπειτα από ένα πρωτοφανές ράλι, δήλωσε ο MS Hwang, διευθυντής ερευνών της Counterpoint.

«Παρά τη μεταβλητότητα, το “long” σενάριο για την Κορέα φαίνεται να παραμένει άθικτο, διότι, σε τελική ανάλυση, η διαρθρωτική ανοδική προοπτική επικεντρώνεται πλέον στον κύκλο της μνήμης», ανέφερε.

Το Χρηματιστήριο της Κορέας ανακοίνωσε ότι η ενεργοποίηση σημειώθηκε αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του KOSPI 200 αυξήθηκαν πάνω από 5% για διάστημα άνω του ενός λεπτού. Τη Δευτέρα, είχε ενεργοποιηθεί επίσης “sidecar” στην πλευρά των πωλήσεων, όταν τα futures του Kospi 200 υποχώρησαν έως και 5%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε επίσης κατά 2,59%.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε άνοδο 2,75% στις 25,779.05 μονάδες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και το Νέο Δελχί κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία και θα ξεκινήσουν άμεσα τη μείωση των δασμών στα προϊόντα εκατέρωθεν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων, σύμφωνα με ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Όπως επίσης προβλέπει η συμφωνία, η Ινδία θα σταματήσει από τη μεριά της τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου και θα στραφεί σε περισσότερες εισαγωγές από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στην Ιαπωνία τώρα, ο δείκτης Nikkei 225 αυξήθηκε 3,92% στις 54,720,26 μονάδες, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, ενώ ο Topix πρόσθεσε 2,34%.

Ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε επίσης κατά 0,30% στις 26,854.41 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 1,29% στις 4,067.38 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,87% στις 8,857.10 μονάδες. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,85% την Τρίτη, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Νοέμβριο του 2023, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.

Η απόφαση της Reserve Bank of Australia (RBA) ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις του Reuters και ακολούθησε στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων.

Ανώτατα στελέχη της RBA έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων. Νωρίτερα φέτος, ο αναπληρωτής διοικητής Andrew Hauser δήλωσε ότι η πιθανότητα άμεσων μειώσεων επιτοκίων είναι «μάλλον πολύ χαμηλή», επικαλούμενος τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Ο στόχος πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας είναι το 2,5%.

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