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FT: Κλιμακωτό σχέδιο στρατιωτικής αντίδρασης Ουκρανίας και Δύσης σε ρωσικές παραβιάσεις εκεχειρίας
Ειδήσεις
09:14 - 03 Φεβ 2026

FT: Κλιμακωτό σχέδιο στρατιωτικής αντίδρασης Ουκρανίας και Δύσης σε ρωσικές παραβιάσεις εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους δυτικούς συμμάχους της ότι σε περίπτωση συστηματικών παραβιάσεων από τη Ρωσία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας εκεχειρίας, θα ενεργοποιείται συντονισμένη στρατιωτική απάντηση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αναφέρει σημερινό δημοσίευμα (3/2) των Financial Times, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα -όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες- το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο εκτενών συζητήσεων το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων. Προβλέπει μια κλιμακωτή και πολυεπίπεδη αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη ρωσική πλευρά.

Παράλληλα, απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον αναμένεται να συναντηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο συνομιλιών που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως προβλέπεται στο σχέδιο, κάθε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Ρωσία θα αντιμετωπίζεται εντός 24 ωρών, αρχικά με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με στρατιωτικές ενέργειες από τις ουκρανικές δυνάμεις για τον περιορισμό της παραβίασης.

Σε περίπτωση που οι συγκρούσεις συνεχιστούν, θα ακολουθεί δεύτερη φάση, η οποία προβλέπει την εμπλοκή στρατιωτικών δυνάμεων του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων». Σε αυτόν συμμετέχουν αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι αν υπάρξει ευρύτερη κλιμάκωση ή εκτεταμένη επίθεση, τότε, εντός 72 ωρών από την αρχική παραβίαση, θα ενεργοποιείται συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από δύναμη με δυτική υποστήριξη, στην οποία θα συμμετέχει και ο αμερικανικός στρατός.

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