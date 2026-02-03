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Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για αιγιαλό και παραλίες – Η διαδικασία
Οικονομία
15:10 - 03 Φεβ 2026

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για αιγιαλό και παραλίες – Η διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη  το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 
Από φέτος όλες οι δημοπρασίες θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, ενώ προβλέπονται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι την προθεσμία στις 31 Μαρτίου 2026.
Σήμερα ξεκινάει η ανάρτηση των διακηρύξεων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες στο https://eauctions.gsis.gr/. Η διαδικασία προβλέπει 7 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις επιχειρήσεις και τουλάχιστον 20 ημέρες για την πραγματοποίηση της δημοπρασίας, από την ανάρτηση της εκάστοτε διακήρυξης.
Στον ίδιο ιστότοπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διαδραστικό χάρτη με τις διαθέσιμες παραλίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
Πρόκειται για μια κοινή δράση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.
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