Ο Dow Jones σε ιστορικό υψηλό (50.000 μονάδες), καθώς ανέκαμψαν τεχνολογία και Bitcoin

Οι μετοχές της Wall Street εκτινάχθηκαν την Παρασκευή (6/2), καθώς ο τεχνολογικός κλάδος ανέκαμψε μετά από αρκετές ημέρες έντονων πωλήσεων στον τομέα, με το bitcoin να ανακάμπτει επίσης μετά από μία βουτιά που είχε φέρει το δημοφιλές κρυπτονόμισμα σε κατηφόρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 1.206,95 μονάδων, ή +2,47%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 50.000 μονάδων και γυρνώντας σε θετικό πρόσημο για την εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,90% στις 6,927.09 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε επίσης άνοδο 2,18% στις 23,031.21 μονάδες. Με αυτές τις κινήσεις, ο S&P 500 επέστρεψε σε θετικό πρόσημο για το 2026.

Σημειώνεται ότι παρά την άνοδο της Παρασκευής, ο S&P 500 είχε εβδομαδιαία πτώση 0,1%, ενώ ο Nasdaq ήταν σχεδόν 2% χαμηλότερα για την εβδομάδα. Ο Dow των 30 μετοχών, από την άλλη, καταγράφει άνοδο 2,5% εβδομάδα με εβδομάδα, επωφελούμενος από μια μετακίνηση κεφαλαίων σε εταιρείες με κυκλικά χαρακτηριστικά της οικονομίας, ακόμη και όταν η συνολική αγορά επιβαρυνόταν από τις πωλήσεις στον τεχνολογικό τομέα.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι Nvidia και Broadcom ήταν δύο από τους κύριους νικητές σήμερα, με την πρώτη να ενισχύεται κατά 8% και τη δεύτερη κατά 7%, μετά από σημαντικές απώλειες νωρίτερα την εβδομάδα. Άλλες μετοχές, όπως η Oracle και η Palantir Technologies επίσης ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις μετοχές σε χαμηλότερα επίπεδα. Η Oracle και η Palantir σημείωσαν άνοδο 4% η καθεμία. Κάποιες βασικές μετοχές λογισμικού, όπως η ServiceNow που ήταν στο επίκεντρο των πωλήσεων λόγω φόβων για διαταραχή από την Τεχνητή Νοημοσύνη παρέμειναν αδύναμες την Παρασκευή.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν χρυσό πυρετό με την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Gabriel Shahin, ιδρυτής της Falcon Wealth Planning.

«Υπάρχουν οι επενδύσεις που κάνει η Google, η Nvidia, η Meta και η Amazon. Υπάρχουν κεφάλαια που θα διατεθούν», πρόσθεσε. «Απλώς η κίνηση των χρημάτων μερικές φορές τρομάζει τους ανθρώπους».

Ο Shahin πιστεύει ότι η αγορά βρίσκεται σε μια «μεγάλη στροφή προς την κανονικοποίηση», όπου οι επενδυτές θα μετακινηθούν περαιτέρω από τις μετοχές ανάπτυξης σε μετοχές αξίας. Τους επόμενες μήνες, το στοίχημά του είναι στις μεγάλες μετοχές αξίας. Αυτό φάνηκε την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αγοράζουν μετοχές σε τομείς, όπως οι βιομηχανίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σε αυτούς τους κλάδους, η Caterpillar και η Goldman Sachs ξεχώρισαν, ενισχύοντας την υπεραπόδοση του Dow με άνοδους 7% και 4% αντίστοιχα. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης επίσης σημείωσαν ώθηση, με τον δείκτη Russell 2000 να ανεβαίνει 3%.

Ανάκαμψη στα crypto

Το bitcoin αναπλήρωσε μέρος των απωλειών του την Παρασκευή, κερδίζοντας 10% για να επιστρέψει πάνω από τα 70.000 δολάρια, μετά από βραχυπρόθεσμη πτώση κάτω από τα 61.000 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, πάνω από 52% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2025. Η άνοδος της Παρασκευής βοήθησε να μειωθούν κάποιες από τις ανησυχίες για αποφυγή κινδύνου που είχαν ταλανίσει πρόσφατα την ευρύτερη αγορά. Ωστόσο, το κρυπτονόμισμα έχει χάσει 16% αυτή την εβδομάδα.

Η εβδομάδα είχε ξεκινήσει με απαισιοδοξία, καθώς ο S&P 500 ήταν σε πορεία για την χειρότερη εβδομάδα του από τον περασμένο Οκτώβριο και ο Nasdaq Composite για τη χειρότερη εβδομάδα από την πτώση της αγοράς λόγω δασμών τον προηγούμενο Απρίλιο. Η άνοδος της Παρασκευής περιόρισε σημαντικά αυτές τις απώλειες.

Η Amazon αποτέλεσε την εξαίρεση την Παρασκευή, με τις μετοχές της να υποχωρούν 6% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών και ενημέρωσε τους επενδυτές ότι αναμένει κεφαλαιουχικές δαπάνες 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Όσον αφορά το πετρέλαιο τώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 0,52% στα 67,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ενισχύεται 0,27% στα 63,47 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, ο χρυσός ενισχύεται αυτή την ώρα 1,74% στα 4,974.40 δολάρια η ουγγιά.